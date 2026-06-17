Ogromna tuga obavila dom Aleksandre Bursać

Pjevačicu Aleksandru Bursać zadesila je tužna vijest o gubitku strica koji je preminuo.

Bolnu vijest podijelila je sa pratiocima na društvenoj mreži Instagram, gdje se emotivnim riječima oprostila od voljenog člana porodice.

"Jako me je pogodila vijest, putuj sa anđelima i pozdravi mi ćaću", napisala je Aleksandra Bursać uz oproštajnu objavu, piše "Grand".

Brojni prijatelji, kolege i pratioci uputili su pjevačici reči podrške i saučešća u ovim teškim trenucima.