"Ovo je deda koji mi je kupio prve grudi" Poznata Srpkinja šokirala objavom

Srpska influenserka Milica Polskaja, koja uživa u luksuznom životu i braku sa milionerom iz Kazahstana, iskoristila je posjetu rodnom kraju da obiđe porodicu, a snimak sa bakom i dekom šokirao je i nasmijao njene pratioce.

Ona je pred kamerama bez dlake na jeziku priznala ko je finansirao njenu prvu estetsku operaciju.

Milica Polskaja, nekada Vidosavljević, ne libi se da na društvenim mrežama otvoreno govori o svom privatnom životu i estetskim zahvatima.

Međutim, njen posljednji snimak privukao je nezapamćenu pažnju jer je u njemu pokazala dedu, za kog tvrdi da joj je obezbjedio novac za ugradnju silikona.

- Ovo je deda koji mi je kupio prve grudi. Dao mi je novac i ja sam uradila operaciju! Njega je, jadnog, više sramota od mene - ispričala je Milica kroz osmijeh u videu koji je objavila na svom Instagram profilu.

Scena Sidni Svini ne prestaje izazivati kontroverze scenama seksa: Pridružio joj se sin Ričarda Gira

Kako je dalje objasnila, glavni "krivac" za ovu njenu odluku zapravo je bila njena baka, koja je takođe bila prisutna na snimku.

- A evo i bake. Ona mi je, kada me je vidjela kako se sunčam i da sam ravna kao daska, rekla da sam ravna kao daska. Tada sam odlučila: "Deda, uzimam pare i idem da uradim grudi!" Tako da za sve mogu da zahvalim baki - dodala je.

Od Mis Niša do bogatstva u Kazahstanu

Podsjetimo, Milica je rodom iz Bora, a u Niš se preselila zbog studija, gdje je 2010. godine i ponijela titulu Mis Niša. Njena karijera nastavila se van granica Srbije kada se preselila u Dubai. Tamo je radila kao manekenka i menadžerka u ekskluzivnom klubu "Kavali", gdje je i upoznala svog sadašnjeg supruga ruskog porekla.

Danas živi u gradu Almati u Kazahstanu i sa suprugom, čiji identitet vešto skriva od javnosti, ima petoro djece. Na društvenim mrežama redovno dijeli segmente svog svakodnevnog života koji obiluje putovanjima i suvim luksuzom.

(telegraf)