"Navikavam se, prija mi promjena" Breskvica nakon raskida promijenila život iz korena

Autor:ATV
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Anđela Ignjatović Breskvica nedavno je raskinula dugogodišnju vezu sa policajcem Nemanjom i otpočela vezu sa imućnim biznismenom. Ona se sinoć pojavila na koncertu Rikija Martina gdje je govorila o privatnom životu.
Iako nije željela da priča previše o ljubavi, ona je priznala da se privikava na ponovni život u gradu s obzirom da je prethodnih godina sa Nemanjom živjela u mirnijoj sredini.
- Nikada nisam pričala o privatnom životu, ne bih ni sada otkrivala puno. Komšiluk se promenio, to više nije novo. Dugo sam živjela van grada i sada se navikavam na gradski život i buku. Prija mi promjena i da malo budem među ljudima - rekla je Breskvica koja više nije plavuša.
- Promijenila sam boju kosu i mislim da je velika promjena. Želela sam da se moja oporavi.
Breskvica je u vezi sa imućnim biznismenom koji je vlasnik jedne poznate firme u Beogradu, pisali su mediji.
"U vezi su sigurno preko mjesec dana. Vjerovatno su se upoznali u nekom izlasku, budući da on dosta izlazi i poznato je ime u beogradskim klubovima", tvrdio je izvor za "Mondo" i dodao da Anđelin novi dečko, koji ima oko tridesetak godina, živi u luks naselju na Novom Beogradu.
(kurir)
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