Finale ''Zvezda Granda'' donosi iznenađenja: Pobjedniku posebna statua

Završnica najgledanijeg muzičkog takmičenja u regionu „Zvezde Granda“ donosi brojne novine, neizvesnost kakva se dugo ne pamti i dodatni motiv za finaliste koji će se ove godine boriti za više od jednog velikog priznanja.

Naime, nakon nekoliko godina, takmičenje će dobiti dva pobjednika. Jednog će, kao i do sada, izabrati publika putem SMS glasova, dok će drugog odabrati stručni žiri. O pobjedniku žirija odlučivaće standardna postavka žirija od sedam članova, kao i Sanja Vučić i produkcija. Ovo glasanje će biti tajno, a mentorima neće biti dozvoljeno da glasaju za svoje kandidate.

Posebnu težinu nosiće priznanje koje će pripasti pobjedniku po izboru žirija, budući da će osvojiti statuu „Saša Popović“, nazvanu u čast čovjeka koji je stvorio i ispisao istoriju ovog muzičkog takmičenja.

Nauka i tehnologija Ovo su znakovi da je vaš telefon zaražen virusima: Obratite pažnju

Vijest o dvije titule među kandidatima je dočekana sa velikim oduševljenjem. Mnogi ističu da im dodatnu snagu daje činjenica da sada postoje dvije prilike za pobjedu, ali se svi slažu u jednom, najvažnije je da priznanja odu u ruke onih koji su tokom cijele sezone pokazali najviše talenta, rada i posvećenosti, piše Grand.

Ko će ponijeti laskave titule i upisati svoje ime u istoriju takmičenja “Zvezda Granda“, saznaćemo u subotu, 20. juna od 21 čas, kada će na Prvoj televiziji biti emitovano veliko finale „Zvezda Granda“.