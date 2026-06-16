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Mesi pred istorijskim rekordom na Mundijalu: Može li nadmašiti Maradonu?

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ATV
16.06.2026 17:10

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Аргентински фудбалер Лионел Меси тренира за Свјетско првенство у фудбалу у четвртак, 11. јуна 2026. године, у Канзас Ситију, Канзас.
Foto: AP Photo/Charlie Riedel/Tanjug

Fudbalska reprezentacija Argentine večeras od 3 sata poslije ponoći po srednjoevropskom vremenu protiv Alžira započinje odbranu titule svjetskog prvaka osvojene na prethodnom Mundijalu.

Uoči prvog nastupa Gaučosa na turniru, pažnja je ponovo usmjerena ka Lionelu Mesiju, koji se nalazi na pragu novog istorijskog dostignuća.

Naime, argentinski kapiten trenutno dijeli prvo mjesto na vječnoj listi asistencija na svjetskim prvenstvima sa legendarnim Diegom Maradonom.

Obojica su tokom nastupa na Mundijalima upisali po osam asistencija.

Samo jedna asistencija do istorije

Ukoliko Mesi večeras ili u nekoj od narednih utakmica zabilježi još jedno završno dodavanje za pogodak, postaće samostalni rekorder i igrač s najviše asistencija u istoriji svjetskih prvenstava.

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Iskusni fudbaler iza sebe već ima impresivan niz rekorda, a novi bi dodatno učvrstio njegov status jednog od najvećih igrača svih vremena.

Argentina u duel s Alžirom ulazi kao veliki favorit, dok će Mesi imati priliku već na startu takmičenja ispisati novu stranicu fudbalske istorije, prenosi Avaz.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Leo Mesi

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Argentina

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