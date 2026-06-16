Žestoka kazna stigla na Koševo - Sarajevo na mukama

Autor:ATV
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FIFA je nedavno objavila da se na listi kažnjenih klubova koji nemaju pravo registracije novih igrača nalaze Velež i Sloga iz Doboja, a sada je ista sudbina zadesila i Sarajevo.
Navodi se da je klubu sa Koševa zabranjeno registrovanje novih igrača u naredna tri prelazna roka.
Bordo tim sada mora tražiti rješenje da se suspenzija što prije ukine, kako bi kvalitetno odradili ljetni prelazni rok pred evropske izazove i novu sezonu VVin lige BiH.
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Šta su razlozi kazne za sada nije poznato.
Da li je bordo klub izgubio spor sa nekim od fudbalera pred FIFA ili se radi o nečemu drugom, ostaje da se vidi u narednom periodu, prenosi "Radiosarajevo".
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