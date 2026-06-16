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Žestoka kazna stigla na Koševo - Sarajevo na mukama

Autor:

ATV
16.06.2026 16:40

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Стадион Кошево
Foto: Screenshot / YouTube

FIFA je nedavno objavila da se na listi kažnjenih klubova koji nemaju pravo registracije novih igrača nalaze Velež i Sloga iz Doboja, a sada je ista sudbina zadesila i Sarajevo.

Navodi se da je klubu sa Koševa zabranjeno registrovanje novih igrača u naredna tri prelazna roka.

Bordo tim sada mora tražiti rješenje da se suspenzija što prije ukine, kako bi kvalitetno odradili ljetni prelazni rok pred evropske izazove i novu sezonu VVin lige BiH.

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Šta su razlozi kazne za sada nije poznato.

Da li je bordo klub izgubio spor sa nekim od fudbalera pred FIFA ili se radi o nečemu drugom, ostaje da se vidi u narednom periodu, prenosi "Radiosarajevo".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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FIFA

Kazna

Koševo

Sarajevo

FK Sarajevo

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