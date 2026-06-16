Logo
Large banner

Istorijski presedan: Tunis predstavlja novog selektora!

Autor:

ATV
16.06.2026 09:28

Komentari:

0
Ерве Ренар нови селектор Туниса на Мундијалу
Foto: YouTube/ Ball Knowledge/printscreen

Ovih dana jedna od glavnih vijesti je otkaz selektoru Tunisa Sabriju Lamušiju odmah poslije prve utakmice u kojoj je Švedska pobijedila "orlove Kartagine" 5:1 (2:1).

Iako Tunis nije prva (vjerovatno ni posljednja) zemlja koja je smijenila selektora dok traje Mundijal, izgleda da će biti prva koja će da imenuje novog selektora tokom trajanja najvažnijeg događaja u svijetu fudbala.

Sa mnogih strana čula se informacija da će uskoro da bude imenovan Erve Renar, nekadašnji selektor Saudijske Arabije, a 57-godišnji Francuz nije bio dio stručnog štaba Tunisa u trenutku kad je počelo Svjetsko prvenstvo.

Сабри Ламуши

Fudbal

Selektor Tunisa smijenjen usred Mundijala!

Među brojnim medijima koji su prenijeli ovu informaciju je i francuski „footmercato.net“ koji je ponovio da je apsurd krize u taboru afričke selekcije doveo do toga da Lamuši još vodi treninge iako je, prema gotovo svim medijima, otjeran. Ipak, još se čeka zvanično saopštenje…

Ukoliko se sve navedeno bude ispostavilo kao tačno, a pred Renarom je utakmica protiv Japana u nedjelju od šest ujutru, pa protiv Holandije naredne sedmice. Koji li je zadatak od ta dva teži, prenosi Sport Klub

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Erve Renar

selektor Tunisa

Mundijal 2026

Svjetsko prvenstvo 2026

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

ФК Борац

Fudbal

Borac danas saznaje ime protivnika na evropskoj sceni: Ovo su potencijalni rivali

3 h

0
Возиња голман Зеленортских острва

Fudbal

Vozinja plakao kao kiša: "Baba i deda su umrli, a majka nije došla zbog vize"

5 h

0
фудбал утакмица Мундијал

Fudbal

Seriji remija nema kraja, Iran i Novi Zeland podijelili plijen

5 h

0
Белгијски фудбалер Ромелу Лукаку слави са саиграчима након што је постигао први гол свог тима током утакмице Групе Г Свjетског првенства у фудбалу између Белгије и Египта у Сијетлу, понедjељак, 15. јуна 2026.

Fudbal

Egipat šokirao "Crvene đavole", Belgija spasila bod na startu Mundijala

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

12

35

„100 doza za 100 godina“: Udruženje „Crveno-plavi“ poziva građane na darivanje krvi

12

28

Fejsbuk dobio novu opciju

12

19

Nakon 17 godina isplivali novi detalji: Kriminalac iz Srbije ubio pomagača iz BiH nakon pljačke vile

12

16

Sudija pojedinac u ESLjP odbio apelaciju Dodika

12

11

Narednih dana sve toplije, za vikend i do 36 stepeni

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner