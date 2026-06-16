Istorijski presedan: Tunis predstavlja novog selektora!

Ovih dana jedna od glavnih vijesti je otkaz selektoru Tunisa Sabriju Lamušiju odmah poslije prve utakmice u kojoj je Švedska pobijedila "orlove Kartagine" 5:1 (2:1).

Iako Tunis nije prva (vjerovatno ni posljednja) zemlja koja je smijenila selektora dok traje Mundijal, izgleda da će biti prva koja će da imenuje novog selektora tokom trajanja najvažnijeg događaja u svijetu fudbala.

Sa mnogih strana čula se informacija da će uskoro da bude imenovan Erve Renar, nekadašnji selektor Saudijske Arabije, a 57-godišnji Francuz nije bio dio stručnog štaba Tunisa u trenutku kad je počelo Svjetsko prvenstvo.

Fudbal Selektor Tunisa smijenjen usred Mundijala!

Među brojnim medijima koji su prenijeli ovu informaciju je i francuski „footmercato.net“ koji je ponovio da je apsurd krize u taboru afričke selekcije doveo do toga da Lamuši još vodi treninge iako je, prema gotovo svim medijima, otjeran. Ipak, još se čeka zvanično saopštenje…

Ukoliko se sve navedeno bude ispostavilo kao tačno, a pred Renarom je utakmica protiv Japana u nedjelju od šest ujutru, pa protiv Holandije naredne sedmice. Koji li je zadatak od ta dva teži, prenosi Sport Klub