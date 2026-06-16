Borac danas saznaje ime protivnika na evropskoj sceni: Ovo su potencijalni rivali

Fudbaleri Borca saznaće danas ime protivnika u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a pred žrijeb u Nionu UEFA je skratila grupe i “crveno-plavi” saznali su potencijalne rivale.

Nisu Banjalučani imali previše sreće pošto će igrati protiv nekoga od sljedećih timova: Levski Sofija, Žalgiris, Đer, Sutjeska, Egnatija, Vitebsk iz Bjelorusije i Atert Bisen iz Luksemburga.

Žrijeb počinje u 16 časova.

Utakmice prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona igraju se sedmog i osmog jula, revanši su sedam dana kasnije.