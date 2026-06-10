Borac započeo pripreme: Ciljevi odbrana titule i plasman u Evropu

Fudbaleri Borca započeli su pripreme za novu sezonu u kojoj je cilj odbrana šampionske titule u Premijer ligi BiH i plasman u neko od evropskih takmičenja.

Prvi čovjek kluba Zvjezdan Misimović poručio je da je najvažnije da je Borac uspio da sačuva ključne igrače iz prošle sezone.

"Ljepota fudbala je u tome što je na svakih nekoliko dana pred vama novo dokazivanje. Mi smo željni toga, imamo dobru ekipu i što je najvažnije - uspjeli smo da zadržimo kostur tima i iskusan roster. Ranijih godina nam je dolazilo po 10 ili 15 novih igrača u finišu prelaznog roka i kretali smo od nule. Ovaj put smo htjeli da završimo posao ranije, da ekipa ima mir i jasan fokus na prvo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Momci imaju kvalitet, radni su i voljni. Svakako će biti još pojačanja jer nam je uvijek potrebna svježa krv. Ukoliko nas neko i napusti iz finansijskih razloga, to ćemo dozvoliti samo ako imamo adekvatnu zamjenu koja neće oslabiti kvalitet tima", izjavio je Misimović.

Iz banjalučkog kluba su pružili i podršku šefu stručnog štaba Vinku Marinoviću, koji se oporavlja od nezgode koju je doživio na porodičnom imanju.

"Želim da uputim riječi podrške našem treneru Vinku Marinoviću, koji će danas biti otpušten na kućno liječenje i brzo ga očekujemo nazad. Pošto je u pojedinim medijima bilo spekulacija, želim jasno da kažem: Vinko Marinović je trener Borca i on ostaje naš šef u narednom periodu. Cilj je plasman u grupnu fazu evropskog takmičenja, gdje Borac ove godine ima status nosioca u prva dva kola kvalifikacija, kao i odbrana titule u prvenstvu BiH, što bi bilo prvi put u istoriji. To bi bila peta šampionska titula za naš klub, ali prva uzastopna", rekao je potpredsjednik Borca Bogoljub Zeljković.

Kapiten Srđan Grahovac kaže da je ekipa uspjela da napuni baterije tokom kratke pauze i spremno dočekuje početak priprema.

"Mi sami sebi, ostvarenim rezultatima, podižemo ljestvicu i određujemo ambicije, a to su uvijek trofeji. Želimo da ponovo dovedemo grupnu fazu evropskog takmičenja u Banjaluku. Nemam posebnih želja. Fudbal je toliko napredovao da lak ili težak protivnik na papiru ne znače ništa. Prošle godine smo mi eliminisani od ekipe iz Andore, a pretprošle su se neki radovali što su izvukli nas, pa su se opekli. Evropski uspjeh se ne podrazumijeva, za njega se mora žestoko raditi i imati malo sportske sreće", rekao je Grahovac.

"Crveno-plavi" će do 18. juna trenirati u Banjaluci, a potom slijedi odlazak na Zlatibor na glavni dio priprema.

"Zakazali smo četiri jake provjere na Zlatiboru. Prvo ćemo 20. juna najvjerovatnije odmjeriti snage sa ekipom Jedinstvo Putevi, zatim 23. jun igramo protiv šampiona Crne Gore Sutjeske, 26. juna rival je IMT i 30. juna je generalna proba protiv ruske ekipe Ahmat Grozni", kaže sportski direktor banjalučkog kluba Oliver Jandrić.