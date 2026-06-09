Igor Štmac nije više trener Zrinjskog

Igor Štimac nije više trener HNK Zrinjski nakon što nije uspio da dogovori nastavak saradnje sa zvaničnicima kluba.

Kako piše SportSport, pedesetosmogodišnji hrvatski stručnjak napušta klupu mostarskog kluba, iako je u relativno kratkom periodu osvojio dva trofeja i ostvario jedan od najvećih evropskih uspjeha u istoriji Zrinjskog.

Da rastanak zaista slijedi potvrdio je i sam Štimac, koji je danas razgovarao sa zvaničnicima kluba. Dogovor o nastavku saradnje nije postignut, pa je razlaz postao neizbježan.

Odlazi nakon dva trofeja i evropskog iskoraka

Štimac će u Mostaru ostati upamćen po rezultatima, ali i po izrazito direktnom nastupu u javnosti. Tokom sezone nije se suzdržavao od kritika, često je oštro komentirao stanje u bh. fudbalu, suđenje i odluke nadležnih tijela.

Navijači su ga podržavali, ali dogovora nije bilo

Štimac je imao veliku podršku navijača Zrinjskog, ali to nije bilo dovoljno da se pronađe zajednički jezik sa zvaničnicima kluba. Nakon razgovora je dogovoreno da neće nastaviti trenerski put u Mostaru.

Štimca bi na klupi mostarskog kluba trebao naslijediti bivši trener Rijeke i Osijeka Simon Rožman.