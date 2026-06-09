Vinko Marinović teško povrijeđen tokom košenja trave

Autor:ATV
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Vinko Marinović, trener FK Borca, doživio je nesreću prilikom košenja trave i tom prilikom zadobio je tešku povredu ruke.
Marinović je, kako saznaju "Nezavisne novine", u nedjelju kosio travu i tom prilikom je izgubio dva prsta.
Nakon nesreće, kako saznajemo, jedan od komšija je pomogao Marinoviću i pronašao mu prst.
Njemu je nakon nesreće pružena prva pomoć, da bi potom bio prebačen u bolnicu, gdje su mu po saznanjima "Nezavisnih novina", prsti ponovo zašiveni.
Hronika
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"Nezavisne novine" saznaju da je Marinović kupio novu kosilicu i sa njom kosio travu, te je u jednom momentu došlo do nesreće u kojoj je šef stručnog štaba iz Platone povrijedio šaku i ostao bez dva prst.
Ekipu Borca, ovogodišnjeg šampiona Premijer lige BiH, dok Marinović ne bude bio sposoban voditi njegovi pomoćnci, što je za neke medije potvrdio i potpredsjednik Borca Bogoljub Zeljković.
Banjalučki velikan nedavno je proslavio 100 godina postojanja, a najveći poklon svojim navijačima i simpatizerima poklonio je titulu šampiona BiH.
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