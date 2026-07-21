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Velika akcija u Hrvatskoj: Uhapšena policajka, sumnja se na curenje podataka

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 09:12

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

U Zadru je u toku velika akcija policije, gdje se sprovode hapšenja po nalogu USKOK-a.

Hapšenja se odvijaju na području Zadarske županije i obuhvataju nekoliko osoba za koje postoji osnovana sumnja da su počinile koruptivna krivična djela.

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USKOK će, nakon saslušanja osumnjičenih, donijeti odluku o daljem postupanju u ovom predmetu, o čemu će blagovremeno obavijestiti javnost.

Kako nezvanično saznaje Jutarnji list, među uhapšenima je i jedna policijska službenica za koju se sumnja da je neovlašteno odavala podatke iz policijskog sistema.

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Hrvatska

Zadar

hapšenje

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