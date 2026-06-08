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Kristijan Eriksen nakon kolabiranja: Ovo je bilo drugačije

08.06.2026 19:11

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Кристијан Ериксен након колабирања: Ово је било другачије
Foto: Tanjug/AP/Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Danski fudbalski reprezentativac Kristijan Eriksen, koji se srušio tokom prijateljske utakmice protiv Ukrajine, otpušten je iz bolnice i počeo je sa oporavkom, prenijeli su lokalni mediji.

Prijateljska utakmica između fudbalera Danske i Ukrajine (2:1) prekinuta je juče u 65. minutu u Odenseu pošto je Eriksen kolabirao na terenu.

Eriksen (34) je zatim sam napustio teren pošto mu je ljekarski tim ukazao pomoć i podvrgnut je dodatnim pregledima u Univerzitetskoj bolnici u Odenseu.

-Želim da svi znaju da sam dobro i da sam kod kuće sa svojom porodicom. Kao što možete da zamislite, šok koji sam primio od svog ICD-a snažno je uticao na mene i moju porodicu, ali želim svima da poručim da je ovo bila drugačija situacija od one iz 2021. godine", napisao je Eriksen na Instagramu.

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Danski mediji podsećaju da je Eriksonu na utakmici Evropskog prvenstva 2021. godine protiv Finske brzom intervencijom medicinskog tima pružena reanimacija koja mu je spasila život. Danskom fudbaleru je potom ugrađen ICD uređaj (implantabilni kardioverter-defibrilator), specijalni aparat koji prati rad srca i po potrebi automatski reaguje kako bi sprečio opasne poremećaje srčanog ritma. Eriksen se vratio na teren 2022. godine.

-Osjećam se dobro, moj oporavak je već počeo. Osim zahvalnosti na podršci i pomoći svih igrača i medicinskog tima na terenu, neverovatno sam zahvalan i lekarima koji su godinama brinuli o meni i mom srcu. Zahvaljujući njihovoj stručnosti, moj ICD uređaj je učinio tačno ono za šta je i napravljen: zaštitio me je kada je to bilo potrebno. Sada sam usredsređen na oporavak, vrijeme sa porodicom, odlazak na odmor i igranje fudbala sa decom", zaključio je danski fudbaler.

Eriksen je za reprezentaciju Danske odigrao 151 meč i postigao je 46 golova, prenosi Tanjug.

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Kristijan Eriksen

Danska

utakmica

kolabirao

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