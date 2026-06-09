Iranu prijeti katastrofa, ali ne zbog Trampa

Dok je pažnja svetske javnosti poslednjih meseci usmerena na sukob između Irana, Izraela i SAD, za mnoge Irance najveća prijetnja više nije rat, nego, nedostatak vode.

Zemlja se već godinama suočava s ozbiljnom krizom prouzrokovanom dugotrajnim sušama, smanjenjem količine padavina i neodrživim korišćenjem resursa vode.

Sukob sa Izraelom dodatno je povećao pritisak na ionako iscrpljeni sistem nakon izvještaja o oštećenjima postrojenja za desalinizaciju, vodovodnih cijevi i druge civilne infrastrukture povezane sa snabdijevanjem vodom.

Iran’s lakes are vanishing as years of drought, falling rainfall and unsustainable water use have been worsened further by the US-Israel war.



In this visual explainer, Al Jazeera breaks down Iran’s worsening water crisis and what is driving it.



🔗: https://t.co/rcc9IpE1zR pic.twitter.com/eNPIgoxjHC — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 9, 2026

Prema podacima Svjetskog instituta za resurse, Iran se nalazi među zemljama sa najviše problema sa vodom jer troši više od 80 posto svojih obnovljivih zaliha.

Kako piše Al Džazira , razmjere krize vidljivi su čak i iz svemira.

Jedan od najupečatljivijih primjera je jezero Urmia na sjeverozapadu zemlje, nekada najveće slano jezero na Bliskom istoku.

Devedesetih godina prošlog vijeka prostiralo se na gotovo 6.000 kvadratnih kilometara, dok danas zauzima manje od deset odsto svoje nekadašnje površine.

Niz uzastopnih suša, intenzivna poljoprivredna proizvodnja, preusmjeravanje riječnih tokova i prekomjerno crpljenje podzemnih voda pretvorili su veliki dio jezerskog dna u gole slane ravnice.

In Iran, the water war exists too



Years of drought, declining rainfall, and unsustainable water consumption have plunged the country into a severe water shortage, depleting reservoirs, rivers, and groundwater.



The war waged between the United States, Israel, and the Islamic… pic.twitter.com/T5LT6JU9zk — Iran Observatory (@IRObservatory) June 9, 2026

Više od 60 brana izgrađenih na rijekama koje su hranile jezero dodatno je smanjilo dotok vode, dok su rastuće temperature ubrzale isparavanje.

Problem nije ograničen samo na jedno područje. Stručnjaci upozoravaju da Iran već decenijama troši znatno više vode nego što priroda uspjeva da obnovi.

Poljoprivreda najveći potrošač vode u Iranu

Procjenjuje se da je tokom 2025. godine oko 92 miliona stanovnika potrošilo približno 100 milijardi kubnih metara vode, što je gotovo 13 milijardi kubnih metara više od količine koju zemlja može održivo osigurati.

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Najveći potrošač vode je poljoprivreda, koja koristi čak 91 odsto ukupnih vodnih resursa.

Domaćinstva troše oko sedam odsto, a industrija tek dva odsto.

Međutim, veliki dio vode gubi se zbog zastarjelih i neupotrebljivih sistema navodnjavanja.

Iran je tokom posljednjih decenija izgradio stotine velikih i manjih brana kako bi osigurao vodu, proizvodio električnu energiju i ublažio posljedice suša.

Ali, posljednjih godina mnoge akumulacije dostigle su rekordno niske nivoe.

Brana Lar

Posebno zabrinjava stanje u okolini Teherana. Satelitski snimci brana Lar, Latjan i Mamlo pokazuju dramatičan pad nivoa vode, dok rastuća potražnja i dugotrajna suša dodatno opterećuju snabdijevanje glavnog grada.

Prazne se iranska sela

Nedostatak vode sve više utiče i na demografsku sliku zemlje.

Kako bunari presušuju, a poljoprivreda postaje neisplativa, stanovnici napuštaju ruralna područja i sele se u veće gradove u potrazi za sigurnijim izvorima prihoda.

Prema riječima potpredsjednika Irana za ruralni razvoj Abdolkarima Hoseinzadeha, od približno 69.000 sela u zemlji danas je nastanjeno tek njih 38.000, dok je više od 31.000 sela potpuno napušteno.

Podaci državne kompanije za vodosnabdijevanje i odvod dodatno ilustruju ozbiljnost situacije.

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Oko 27.000 sela, u kojima živi više od deset miliona ljudi, trenutno se suočava s nestašicama vode, dok više od 70 posto svih iranskih sela trpi neki oblik krize vezane za vodu.

Za razliku od bogatih zalivskih država koje veliki dio pitke vode dobijaju desalinizacijom mora, Iran iz takvih postrojenja osigurava tek oko tri odsto svojih potreba za vodom.

Većina tih pogona nalazi se uz južnu obalu Persijskog zaliva, dok unutrašnjost zemlje, uključujući Teheran i glavna poljoprivredna područja, i dalje zavisi o sve oskudnijim prirodnim izvorima.