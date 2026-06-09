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Američki helikopter se srušio kod Ormuskog moreuza

Autor:

ATV
09.06.2026 07:06

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Патролни чамац Емирата, други с десна, налази се близу танкера усидреног у Оманском заливу близу Ормуског мореуза, гледано са приобалног пута близу Хор Факана, Уједињени Арапски Емирати, петак, 1. мај 2026
Foto: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair

Američki vojni helikopter AH-64 Apač srušio se u blizini Ormuškog moreuza i dva člana posade bezbjedno su spasena, prenijeli su izvori upoznati sa incidentom.

Uzrok pada za sada nije poznat i istraga je u toku, prenio je Njujork tajms.

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Prema navodima izvora, nije jasno da li je helikopter pogođen iranskom vatrom, doživio mehanički kvar ili je došlo do drugog problema.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa nije javno saopštila informacije o incidentu, a na novinarske upite nije odgovorila ni Centralna komanda američke vojske.

Američka vojska koristi helikoptere Apač, bespilotne letjelice MQ-9 Riper i borbene avione F/A-18 i F-35 u operacijama usmjerenim na održavanje plovidbe kroz Ormuski moreuz.

Apači patroliraju područjem moreuza radi odvraćanja napada manjih plovila i obaranja dronova, a često djeluju u blizini iranske teritorije i ostrva pod kontrolom Teherana.

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Sjedinjene Američke Države su 13. aprila uvele blokadu iranskih luka kao odgovor na iransku blokadu plovnog puta.

Od tada su američki ratni brodovi vratili 134 trgovačka broda, dok je sedam plovila onesposobljeno nakon ignorisanja upozorenja američke mornarice.

(Telegraf.rs)

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