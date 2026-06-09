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Pet žena iz BiH privedeno u Italiji

Autor:

ATV
09.06.2026 06:59

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Жена са лисицама на рукама држи руке изнад главе, иза ње се види небо.
Foto: Pixabay/lechenie-narkomanii

Državna policija italijanske opštine Luke pronašla je i privela pet žena iz Bosne i Hercegovine, koje su poznate po kriminalnoj prošlosti, posebno po brojnim prethodnim osudama za džeparenje.

Protiv njih su izdate naredbe o obaveznom protjerivanju iz ove italijanske opštine.

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Pripadnici Državne policije koji rade na sprečavanju i borbi protiv predatorskih zločina, uspjeli su da uđu u trag ženama iz Bosne i Hercegovine, dobi između 20 i 23 godine, sve sa brojnim prethodnim osudama za imovinske zločine, posebno džeparenje.

Odsjele u hotelu

Istraga je otkrila da su žene odsjele u hotelu u gradu i da su vjerovatno koristile voz da bi stigle do susjednih pokrajina, gdje se vjeruje da su se bavile džeparenjem, a potom se vraćale u Luku.

Tokom provjere koju su sproveli službenici Državne policije, jedna od pet žena pokušala je da pobjegne i sakrije se unutar željezničke stanice, međutim, pokušaj su osujetili službenici, koji su je pronašli i potom identifikovali, prenose Nezavisne.

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U svjetlu prikupljenih dokaza i brojnih specifičnih krivičnih dosijea, koji su se pojavili protiv zainteresovanih strana, opština Luka izdala je naredbu o obaveznom protjerivanju protiv ovih pet državljanki BiH i to u skladu sa važećim zakonom.

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Tagovi :

Italija

hapšenje

Državljanka BiH

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