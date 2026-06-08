Prijeti haos zbog novog sistema ulaska u EU: EES bi mogao da ugrozi 41 milion putnika

Produžena kašnjenja na granicama, povezana sa uvođenjem novog evropskog Sistema ulaska i izlaska (EES), mogla bi da ugroze do 41 milion putnika, kao i njihovu potrošnju vrijednu 45,4 milijarde dolara na četiri najvažnija evropska tržišta, upozorava najnovije istraživanje koje je naručio Svjetski savjet za putovanja i turizam (WTTC) sa sjedištem u Madridu.

Analiza, zasnovana na anketi sprovedenoj među više od 2.500 putnika iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Australije, pokazala je da bi, ukoliko se putnici budu suočavali sa redovnim čekanjem na granici od tri do četiri časa pri ulasku u šengenski prostor, oko trećina njih imala znatno manje šanse da putuje u zemlje Šengena ili bi odustala od takvog putovanja, prenose Nezavisne.

Ozbiljan izazov za evropske destinacije

Nalazi istraživanja ukazuju na ozbiljan izazov za evropske destinacije. Iako putnici uglavnom podržavaju snažnije i modernije granične kontrole, njihova spremnost da posjete Evropu naglo opada kada se suoče sa mogućnošću dugih i nepredvidivih redova čekanja, navodi WTTC.

BiH Pao EES sistem na granici BiH i Hrvatske: Ljudi satima zarobljeni u kolonama

Među ispitanicima, 39 odsto putnika iz Velike Britanije izjavilo je da je mnogo manje vjerovatno da bi putovali ukoliko bi čekali tri časa ili duže na granici. Isto mišljenje dijeli 33 odsto ispitanika iz SAD i Kanade, kao i 27 odsto putnika iz Australije.

„Uvođenje EES-a predstavlja važan korak naprijed u modernizaciji evropskih granica i jačanju bezbjednosti. Naše istraživanje jasno pokazuje da putnici podržavaju digitalne i biometrijske granične sisteme i razumiju dugoročne koristi koje oni mogu donijeti“, rekla je predsjednica i izvršna direktorka WTTC-a Glorija Gevara.

Ona je, međutim, dodala da će, kao i kod svake velike transformacije, neizbježno doći do početnih poteškoća.

„Izazov sada nije da li treba nastaviti sa sprovođenjem EES-a, već kako vlade, granične vlasti i sektor putovanja i turizma mogu zajedno da rade kako bi njegova primjena bila što jednostavnija“, rekla je Gevara.

Društvo EES sistem u praksi: Umesto olakšanja, granice postale "usko grlo"

Rješenja postoje

Kako se navodi, dobra vijest je da rješenja već postoje. Većim korišćenjem digitalnih alata za prethodnu registraciju, boljom komunikacijom sa putnicima i obezbjeđivanjem operativne spremnosti na graničnim prelazima, Evropa može da smanji tenzije i pruži iskustvo kakvo putnici očekuju.

Iako analiza mogućih scenarija ukazuje na potencijalne posljedice poremećaja, istraživanje je pokazalo i snažnu podršku sistemu EES.

Čak 65 odsto ispitanika podržalo je sistem nakon što su se upoznali sa njim, dok je svega šest odsto veoma negativno nastrojeno prema korišćenju biometrijskih graničnih kontrola.

Više od polovine putnika, njih 55 odsto, čulo je vrlo malo ili gotovo ništa o sistemu EES, dok 49 odsto ne zna šta će se od njih zahtijevati prilikom ulaska ili izlaska iz šengenskog prostora.

Tri prioritetne mjere

WTTC je pozvao na tri prioritetne mjere kako bi se obezbijedila uspješnija primjena sistema EES.

Prije svega, države članice trebalo bi da ubrzaju usvajanje aplikacije „Putuj u Evropu“ za digitalnu prethodnu registraciju.

Region Zašto se čeka satima? EES sistem u praksi "zatajio" - Brisel najavljuje hitne izmjene

Takođe, potrebna je koordinisana komunikaciona kampanja na ključnim tržištima, posebno u Velikoj Britaniji, SAD, Australiji i Kanadi.

Jasna uputstva - korak po korak

Jasna uputstva, korak po korak, trebalo bi da budu dostupna avio-kompanijama, aerodromima, turističkim agencijama, turoperatorima i partnerskim destinacijama kako bi putnici tačno znali šta se od njih očekuje prije polaska na put.

Istovremeno, države moraju da obezbijede punu operativnu spremnost na svim graničnim prelazima.

Društvo Krećete na put? Ovo su zamke zbog kojih srpske turiste vraćaju sa granice

To podrazumijeva potpuno funkcionalnu opremu, dovoljan broj zaposlenih i mjere za ubrzavanje obrade putnika gd‌je god je to moguće, uključujući i one koji su već dali biometrijske podatke tokom viznih procedura, prenosi Tan‌jug.

Šta putnici žele

Istraživanje pokazuje da putnici žele da EES bude uspješan, a većina ispitanika podržava unapređenje njegove primjene ukoliko dođe do problema, umjesto potpunog odustajanja od sistema.

Rezultati ukazuju da Evropa, uz odgovarajuću kombinaciju tehnologije, komunikacije i operativne spremnosti, može ostvariti prednosti modernih digitalnih granica, a da pri tome zadrži pozitivno iskustvo putnika.