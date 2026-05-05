Grčka olakšava putovanje Srbima

ATV
05.05.2026 15:18

Грчка олакшава путовање Србима
Foto: GEORGE DESIPRIS/Pexels

Grčka će tokom predstojeće turističke sezone privremeno obustaviti primjenu EES za državljane Srbije, kako bi se izbjegle velike gužve na graničnim prelazima.

Prema riječima generalnog konzula Srbije u Solunu Jelene Vujić Obradović, novi sistem ulaska u Evropsku uniju neće se primjenjivati u punom kapacitetu u periodu od 1. juna do 30. avgusta.

Tokom tog perioda, EES će se koristiti samo u noćnim satima i neće uzrokovati dodatna zadržavanja na granicama.

Ipak, važno je naglasiti da za ovu odluku ne postoji formalni dokument, već se radi o dogovoru i uvjeravanjima zasnovanim na dobrim odnosima između dvije zemlje.

Ovakav potez dolazi zbog očekivanog velikog priliva turista iz Srbije, s ciljem da se spriječe kilometarske kolone i ubrza prelazak granice tokom ljetne sezone.

