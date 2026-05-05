Grčka olakšava putovanje Srbima

Grčka će tokom predstojeće turističke sezone privremeno obustaviti primjenu EES za državljane Srbije, kako bi se izbjegle velike gužve na graničnim prelazima.
Prema riječima generalnog konzula Srbije u Solunu Jelene Vujić Obradović, novi sistem ulaska u Evropsku uniju neće se primjenjivati u punom kapacitetu u periodu od 1. juna do 30. avgusta.
Tokom tog perioda, EES će se koristiti samo u noćnim satima i neće uzrokovati dodatna zadržavanja na granicama.
Ipak, važno je naglasiti da za ovu odluku ne postoji formalni dokument, već se radi o dogovoru i uvjeravanjima zasnovanim na dobrim odnosima između dvije zemlje.
Ovakav potez dolazi zbog očekivanog velikog priliva turista iz Srbije, s ciljem da se spriječe kilometarske kolone i ubrza prelazak granice tokom ljetne sezone.
