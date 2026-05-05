Muškarac iz BiH oženio Njemicu zbog papira pa doživio šok života

Kada nam nešto djeluje kao brz izlaz iz bezizlazne situacije, često ne razmišljamo previše - već srljamo, vjerujući da smo konačno pronašli rešenje.

Upravo tako počinje i priča jednog muškarca iz BiH koji je, u želji za boljim životom u Njemačkoj, donio odluku da se oženi Njemicom zbog papira – a onda se sve pretvorilo u niz događaja koje nije mogao ni da nasluti.

Svoju ispovijest podijelio je u Fejsbuk grupi Balkanci u Njemačkoj, gdje se okupljaju ljudi sa prostora bivše Jugoslavije u potrazi za boljim životom, a njegovo svjedočenje brzo je izazvalo brojne reakcije i rasprave o radu, poverenju i iskustvima naših ljudi u inostranstvu.

"Ušao sam u Njemačku 2024. godine, na radnu vizu. Zaposlio sam se kao vozač, na poslovima logistike u Dahseru", započeo je svoju priču pa potom dodao:

"Gazda je porijeklom iz BiH, krao je koliko je htio, radilo se praznicima, vikendom, noću. Da ne dužim, prekinuo sam tu agoniju neposlušanjem i traženjem svojih para nazad. Da, i drugi radnici su prolazili istu agoniju, ali su ćutali s ciljem da dobiju svoju vizu, kako to već ide. Naravno, ne zadugo, dobio sam otkaz. Bez rješenja o otkazu, koje sam čekao tri mjeseca. Slučaj je završio na radnom sudu".

"I šta drugo nego da sjednem u auto i nazad za BiH"

Tada je kaže pronašao drugu firmu, logistika, opet gazda iz BiH.

"Radio sam sve noću, od 23:30 do 10 ujutru. Bez pauze. Uslijedilo je obećanje: 'Ja sam bolji, sve ću ti završiti u vezi s prelaskom u drugu firmu.' Pomislio sam: evo neko normalan, želi da pomogne. Mjesec dana rada i otkaz. 'Imam drugog radnika, mnogo je bolji i ne treba mu taj Zustimung.' A ja na ulici, i šta drugo nego da sjednem u auto i nazad za BiH. Ali naplatio sam svoje sate, barem to", piše on.

Sve to učinilo je da u jednom trenutku odustane od Njemačke.

"Posvetim se poslu u BiH i bilo je super dok se nije pojavila žena iz Njemačke. Uporno je zvala, tražila, molila da se družimo itd, a cilj joj je bio da se vjenča sa mnom. Nisam pristao jer mi to nije trebalo. Ali crv nije dao mira, krenula je priča: 'Vjenčamo se i imaćeš sva prava, ja sam Švabica, imam državljanstvo.' To me povuklo, da probam. Nisam ni znao u šta se upuštam, ali idem dalje", otkriva.

Uslijedio šok života

Nakon što je odlučio da pristane da se vjenča, priznaje da je potrošio mnogo vremena i novca za to vjenčanje. A onda, 10 dana dana poslije vjenčanja dolazi do šoka života.

"10 dana nakon vjenčanja supruga se razboli. Pitam se kako odjednom, šta se dešava, tu nešto nije u redu. Otvorim sve fioke u kojima drži lijekove i saznam da ima tumor jetre. Šokiram se, ne mogu da vjerujem šta mi se dešava! Pitam je: 'Šta je ovo?' Ne želi ništa da prizna", dodaje on.

"Nazad za BiH, imaš rok pet dana"

"Njeno stanje sve gore i gore. Ne može da ustane, dobija bolove, trpi i kaže da je sve u redu. Tri večeri ne spavam i četvrto jutro mi umre na rukama. Šok, katastrofa, šta da radim? Pozovem hitnu, svi su došli, ali spasa nije bilo jer je žena umrla. Organizujem sahranu, platim sve, a sve vrijeme ne radim jer sam tu tek mjesec dana. I nemam vizu. Poslije nekoliko dana zakažem termin u odjeljenju za strance. Nadao sam se da će mi barem oni pomoći, ali sam se prevario. Odbiju me, kažu da mi neće dati vizu i još mi oduzmu pasoš uz riječi: 'Nazad za BiH, imaš rok pet dana. Ako ne odeš, bićeš deportovan'", priča on.

Tada je jednostavno morao da napusti Njemačku.

"Napustim Njemačku, pasoš još nemam. Rekli su da će ga poslati u ambasadu u Sarajevu, ali ništa se ne dešava. Ja dalje ne mogu da putujem. Sve sam loše doživio i na kraju su me otjerali. Za one koji kažu da se stranica puni lažima, slobodno neka me pozovu, da im dokumentima sve dokažem. Crno na bijelo", ispričao je svoje iskustvo.

"Ne treba raditi za 'naše'"

Priča da su ga mnogi savjetovali da je najgore što može da uradi da se zaposli kod domaćih ljudi, jer upravo oni gledaju kako da ga prevare.

"A svi trčite 'zemljacima'… A većih lopova nema. Čim čuješ 'naški', bježi što dalje. Samo će gledati da te pokrade, prevari, pozajmi novac i čuveno: 'Imaš li cigaretu'. Jednom sam davno čula da nikad ne treba raditi za 'naše' ako si u Njemačkoj. Ima razloga za to, vidi se i iz ove priče", napisala mu je jedna korisnica.