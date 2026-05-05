Medvjed napao ribolovca: Spasio ga telefonski poziv i jedna pjesma

U zabačenim predjelima Jakutije, na dalekom istoku Rusije, dogodio se incident koji i danas zvuči gotovo nestvarno.

Jedan ribolovac preživio je napad medvjeda zahvaljujući mobilnom telefonu i pop pjesmi iz 2010. godine, prenosi LedBajbl.

Nevjerovatan obrt

Sve se odigralo 2014. godine, kada je Igor Vorožbicin, tada 42-godišnjak, pecao u nedođiji, a zatim se našao na meti mrkog medvjeda.

Divlja zvijer mu je prišla s leđa, oborila ga na zemlju i počela da ga povređuje kandžama po licu i tijelu. Igor je pokušavao da se odbrani, ali bezuspješno.

Kada se činilo da je smrt neizbježna, dogodio se nevjerovatan obrt — njegov telefon je zazvonio i začula se popularna melodija, pjesma Baby od Džastina Bibera.

Medvjed se očigledno uplašio, odustao od napada i pobjegao nazad u šumu. Igor je uspio da pozove pomoć, nakon čega su ga pronašli drugi ribolovci.

Kako je kasnije ispričao, melodija na telefonu nije bila njegov izbor.

„Znam da pjesma nije po svačijem ukusu, ali je moja unuka to ubacila iz šale“, objasnio je.

Iznenadni i oštri zvukovi

Igor nije prošao bez posljedica — zadobio je posjekotine i modrice po licu i grudima, ali je preživio napad koji je lako mogao biti smrtonosan.

Stručnjaci navode da ovakvi događaji nisu potpuno slučajni, jer iznenadni i oštri zvukovi mogu prekinuti napad divljih životinja.

Prema istraživanjima, planinari koji prave buku rjeđe dolaze u kontakt sa medvjedima nego oni koji se kreću tiho.

U Rusiji ovakvi napadi nisu rijetkost, posebno zbog velike populacije mrkih medvjeda, pa svaki nepredviđeni faktor može biti presudan za preživljavanje.