Logo
Large banner

"Babice nisu samo zdravstveni radnici, već podrška i oslonac trudnicama i porodiljama"

Autor:

ATV
05.05.2026 13:16

Komentari:

0
Бабице и бебе Међународни дан бабица
Foto: Srna

Uloga babice u porodilištu izuzetno je značajna i obuhvata niz stručnih, ali i ljudskih zadataka, koji doprinose bezbjednosti i dobrobiti majke i novorođenčeta, navela je Željka Radić, babica u Bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu.

Prema njenim riječima, već od prijema trudnice u bolnicu, babica ima ključnu ulogu u stvaranju osjećaja povjerenja i smirenosti, pa su ljubazan pristup, strpljenje i razumjevanje često prvi koraci ka pozitivnom iskustvu porođaja.

"Važno je da babica bude profesionalna, ali i empatična, jer se pacijentica često nalazi u stanju straha ili neizvjesnosti", navela je Radićeva povodom Međunarodnog dana babica.

Kako je navela, prilikom prijema trudnice, babica prikuplja podatke i priprema je za porod, te prati njeno stanje.

Tokom porođaja babica prati vitalne znakove majke, stanje bebe, pomaže trudnici da pravilno diše, daje joj podršku kroz svaku fazu.

Stručnost babice, dodala je Radićeva, dolazi do izražaja u prepoznavanju promjena i pravovremenom reagovanju, ali i u pružanju emocionalne podrške porodilji, koja je pod‌jednako važna.

"Nakon porođaja, babica se brine o majci i novorođenčetu, pomaže pri svakom kontaktu, dojenju i daje savjete za dalju njegu. Njena uloga ne završava porođajem, već se nastavlja kroz oporavak i prilagođavanje majke novoj ulozi", naglasila je Radićeva.

Ona u porodilištu kao babica u Bolnici "Srbija" radi 26 godina.

"To je mjesto gd‌je sam započela radni vijek, a isto tako se nadam da ću iz ove ustanove otići u zasluženu penziju, ponosna na svoj rad i godine iskustva koje sam stekla", navela je Radićeva.

Iz Bolnice "Srbija" povodom Međunarodnog dana babica saopšteno je da babica nije samo zdravstveni radnik, nego i oslonac i podrška u jednom od najvažnijih trenutaka u životu žene.

Njena stručnost, odgovornost i ljubaznost čine porodilište bezbjednim i toplijim mjestom za svaku majku.

Međunarodni dan babica se svake godine obilježava 5. maja, a ustanovila ga je 1992. godine Međunarodna konfederacija babica s ciljem da proslavi i podigne svijest o ovom zanimanju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Međunarodni dan babica

bebe

porodilje

trudnice

Ginekologija

porodilište

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Икона светог Георгија

Društvo

Teslićanin završio ikonu svetog Georgija uoči Đurđevdana!

4 h

1
Градишка, гранични прелаз, саобраћај

Društvo

Pojačana frekvencija vozila

4 h

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Društvo

Ponesite kišobrane! Vrijeme danas promjenljivo

5 h

0
комуникација

Društvo

Morzeova azbuka: Revolucija u komunikaciji koja traje više od dva vijeka

6 h

0

  • Najnovije

14

36

Šta znači grmljavina na Đurđevdan? Aktivan je meteoalarm

14

23

Ministarstvo porodice, omladine i sporta pružilo podršku u realizaciji posjete djece sa KiM Srpskoj

14

19

Bankarka ”ćopala” štedne knjižice klijenata, osuđena na godinu zatvora

13

53

Predstavljen plan za novo igralište! Zeljković: Ulaganje u djecu je ulaganje u budućnost

13

51

Pokušala zaklati muža: Potvrđena optužnica protiv Aleksandre iz Sokoca

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner