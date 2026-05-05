"Babice nisu samo zdravstveni radnici, već podrška i oslonac trudnicama i porodiljama"

Uloga babice u porodilištu izuzetno je značajna i obuhvata niz stručnih, ali i ljudskih zadataka, koji doprinose bezbjednosti i dobrobiti majke i novorođenčeta, navela je Željka Radić, babica u Bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu.

Prema njenim riječima, već od prijema trudnice u bolnicu, babica ima ključnu ulogu u stvaranju osjećaja povjerenja i smirenosti, pa su ljubazan pristup, strpljenje i razumjevanje često prvi koraci ka pozitivnom iskustvu porođaja.

"Važno je da babica bude profesionalna, ali i empatična, jer se pacijentica često nalazi u stanju straha ili neizvjesnosti", navela je Radićeva povodom Međunarodnog dana babica.

Kako je navela, prilikom prijema trudnice, babica prikuplja podatke i priprema je za porod, te prati njeno stanje.

Tokom porođaja babica prati vitalne znakove majke, stanje bebe, pomaže trudnici da pravilno diše, daje joj podršku kroz svaku fazu.

Stručnost babice, dodala je Radićeva, dolazi do izražaja u prepoznavanju promjena i pravovremenom reagovanju, ali i u pružanju emocionalne podrške porodilji, koja je pod‌jednako važna.

"Nakon porođaja, babica se brine o majci i novorođenčetu, pomaže pri svakom kontaktu, dojenju i daje savjete za dalju njegu. Njena uloga ne završava porođajem, već se nastavlja kroz oporavak i prilagođavanje majke novoj ulozi", naglasila je Radićeva.

Ona u porodilištu kao babica u Bolnici "Srbija" radi 26 godina.

"To je mjesto gd‌je sam započela radni vijek, a isto tako se nadam da ću iz ove ustanove otići u zasluženu penziju, ponosna na svoj rad i godine iskustva koje sam stekla", navela je Radićeva.

Iz Bolnice "Srbija" povodom Međunarodnog dana babica saopšteno je da babica nije samo zdravstveni radnik, nego i oslonac i podrška u jednom od najvažnijih trenutaka u životu žene.

Njena stručnost, odgovornost i ljubaznost čine porodilište bezbjednim i toplijim mjestom za svaku majku.

Međunarodni dan babica se svake godine obilježava 5. maja, a ustanovila ga je 1992. godine Međunarodna konfederacija babica s ciljem da proslavi i podigne svijest o ovom zanimanju.