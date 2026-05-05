Teslićanin završio ikonu svetog Georgija uoči Đurđevdana!

Novak Đukić, ikonopisac iz Teslića završio je ikonu svetog Georgija uoči Đurđevdana. Radi se o mozaiku za koji je bilo potrebno čak dva mjeseca.

"Uložen je određeni trud, čak i veliki trud. Rad na mozaiku je trajao nešto više od dva mjeseca. Imao sam i pomoć, nisam sam radio, supruga i kćerka su rame uz rame sa mnom učestvovale u izradi mozaika. Jedni pripremaju, jedni sijeku, jedni slažu slažu", kaže Novak Đukić ikonopisac iz Teslića

Pravljenje mozaika je jedan kompleksan proces jer samo slaganje traje skoro dva mjeseca. Prvo se kreće od pripreme materijala, crteža ikone koja bi trebalo da se po radi prema najstarijem uzoru koji ima određena kanonska pravila, kaže ikonopisac Đukić.

"Poslije crteža ikone radi se priprema same postavke crteža pa se stavlja određen proces. Ja sam sad pristupio lijepljenju na mrežicu koja će se zalijepi na ljepilo na zid. Tako da sam sam crtež stavio ispod celofana, mrežica i krenuli smo sa lijepljenjem kockica", rekao je Đukić.

Novak Đukić

Prema njegovim riječima, kćerka kao diplomirani grafičar odlično barata slikarskim tehnikama dok je supruga koja već godinama radi sličan posao, ovog puta radila pozadinu i dio pozlate.

"Ja sam radio isključivo lik i odežde, a kćerka je vršila pripremu ornamenta. Tako da je to jedna zatvorena cjelina. Dimenzije ikone su 145x125. Mozaik će da krasi jednu privatnu kolekciju. Sam rad na mozaiku je mnogo lakši kada se to timski radi. Svako ima svoj dio posla, ujednače se senzibiliteti i dobije se jedna forma koja predstavlja svetitelja i ulazi u bogoslužbenu upotrebu", pojašnjava Đukić.

Mozaik kao složena slikarska tehnika nije samo prikaz boja to je simbolički prikaz cijele teologije, jednog vaspitanja i obrazovanja na ljudi. Tehnološki proces i konstrukcija, poznavanje prirode kamena, poznavanje prirode ljepila i izrada crteža čini ikonu, kaže Đukić.

Ikona svetog Georgija

"Kamen na mozaiku je uglavnom sa teslićkih područja, vadio sam sa gornjeg toka Usore, postoji jedno malo nalazište oniksa gdje sam uzeo smaragdni oker oniks, nalazi se nešto granita koji potiče iz afričkih zemlja. Uglavnom su mermeri u pitanju, imamo nešto keramike staklene, porijeklom iz Italije i stakla sa pozlatom kojom je urađena čitava druga dimenzija", kaže Đukić.

Nema mjesta na kojem Đukić ne pronađe kamen koji će oslikati neki mozaik. Ovaj ikonopisac je u 45. godini završio i Bogoslovski fakultet u Foči kako bi usavršio svoje tehnike izrade mozaika.