Ovako nalaže običaj: Otac Predrag objasnio, evo kako se pravilno reže slavski kolač

To je dan kad jedna porodica i domaćinstvo slave svog svetitelja-zaštitnika. Slava se kroz vijekove prenosila s oca na sina (može i na kćerku u izuzetnim slučajevima), i to prema propisanim običajno-crkvenim pravilima.

Dok sinovi žive kod oca, slava se slavi zajednički, u jednoj kući, pod jednim krovom. Međutim, onog trenutka kada sin zasnuje svoju porodicu, oženi se i započne samostalan život u drugom domu, dužan je da odmah počne da slavi svoju krsnu slavu. Naime, prve godine kada sin zasnuje svoje domaćinstvo, on ide kod oca na slavu. Nakon što se u crkvi osveti i isječe slavski kolač, dolazi trenutak predaje slave, a to se radi tako što otac iz svoje desne ruke predaje sinu jednu četvrtinu kolača.

Tada se otac i sin poljube, čestitaju jedan drugom slavu, a otac sinu poželi da svoju slavu dugo i srećno slavi sa ženom, decom i budućim potomstvom. Sin donosi dio kolača u svoj dom, podijeli ga s porodicom, a već sljedeće godine počinje redovno da slavi svoju slavu – samostalno, kao domaćin.

Nažalost, u praksi se danas sve češće odstupa od pravila. O tome svjedoči i otac Predrag Popović.

"Prije svega, domaćini slavski kolač režu kod kuće, a to treba da se radi u crkvi. Kada se kolač prereže, prema običajno-crkvenom pravu, otac kada prenosi slavu, daje sinu dio kolača. Domaćin slave sinu daje četvrtinu kolača koji od sljedeće godine nastavlja da slavi, a kad daje četvrtinu, to znači da i on zadržava pravo da nastavi da slavi slavu. Ako da polovinu kolača, to znači da predaje slavu i on je više ne slavi, već je gost kod sina", objasnio je otac Predrag, prenosi Kurir.