Košarac: Krajnje vrijeme da funkcija visokog predstavnika bude ukinuta

25.05.2026 11:36

Сташа Кошарац
Nakon više od tri decenije od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, krajnje je vrijeme da funkcija visokog predstavnika bude ukinuta, te da svako dalje nametanje OHR-a kao nekakve "nadinstitucije" konačno prestane, ocijenio je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

Košarac je rekao da je, u skladu sa Dejtonskim sporazumom i Aneksom 10, jasno da ne postoji OHR, odnosno Kancelarija visokog predstavnika.

"Riječ je isključivo o pomoćnom osoblju visokog predstavnika, a ne o kancelariji niti 'nadinstituciji'", naveo je Košarac u objavi na "Instagramu".

On je dodao da je tokom proteklih decenija OHR, uz političko ohrabrenje iz Sarajeva, pokušao da se nametne kao zvanično tijelo, što je pravno neutemeljeno i neprihvatljivo.

Praksa spominjanja OHR-a u javnom prostoru, kaže on, mora prestati, posebno imajući u vidu da se Članom tri Aneksa 10 kaže: "Visoki predstavnik će imenovati osoblje, koje on ili ona smatra potrebnim, radi pružanja pomoći u obavljanju ovdje navedenih zadataka".

"Dakle, pomoćno administrativno osoblje – a ne Kancelarija niti nekakva institucionalna tvorevina, zgrada i uprava. OHR ne doživljavamo, jer Dejtonskim sporazumom nije ni predviđen. BiH može opstati isključivo kao dejtonska kategorija, sastavljena od dva entiteta i tri ravnopravna konstitutivna naroda", istakao je Košarac.

On je naglasio da su demokratski izabrane institucije jedini legitimni nosioci vlasti u BiH, a dalji opstanak OHR-a direktno je u suprotnosti sa suverenitetom zemlje i poručio da BiH ne može funkcionisati pod međunarodnim tutorstvom.

