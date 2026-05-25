Košarac: Krajnje vrijeme da funkcija visokog predstavnika bude ukinuta

Nakon više od tri decenije od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, krajnje je vrijeme da funkcija visokog predstavnika bude ukinuta, te da svako dalje nametanje OHR-a kao nekakve "nadinstitucije" konačno prestane, ocijenio je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

Košarac je rekao da je, u skladu sa Dejtonskim sporazumom i Aneksom 10, jasno da ne postoji OHR, odnosno Kancelarija visokog predstavnika.

"Riječ je isključivo o pomoćnom osoblju visokog predstavnika, a ne o kancelariji niti 'nadinstituciji'", naveo je Košarac u objavi na "Instagramu".

On je dodao da je tokom proteklih decenija OHR, uz političko ohrabrenje iz Sarajeva, pokušao da se nametne kao zvanično tijelo, što je pravno neutemeljeno i neprihvatljivo.

Praksa spominjanja OHR-a u javnom prostoru, kaže on, mora prestati, posebno imajući u vidu da se Članom tri Aneksa 10 kaže: "Visoki predstavnik će imenovati osoblje, koje on ili ona smatra potrebnim, radi pružanja pomoći u obavljanju ovdje navedenih zadataka".

"Dakle, pomoćno administrativno osoblje – a ne Kancelarija niti nekakva institucionalna tvorevina, zgrada i uprava. OHR ne doživljavamo, jer Dejtonskim sporazumom nije ni predviđen. BiH može opstati isključivo kao dejtonska kategorija, sastavljena od dva entiteta i tri ravnopravna konstitutivna naroda", istakao je Košarac.

On je naglasio da su demokratski izabrane institucije jedini legitimni nosioci vlasti u BiH, a dalji opstanak OHR-a direktno je u suprotnosti sa suverenitetom zemlje i poručio da BiH ne može funkcionisati pod međunarodnim tutorstvom.