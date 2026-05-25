Umro čovjek koji je izmislio dragstor

25.05.2026 11:32

Tošifumi Suzuki, japanski biznismen zaslužan za razvoj globalnog maloprodajnog lanca 7-Eleven, preminuo je 18. maja u svom domu u Tokiju od zatajenja srca. Imao je 93 godine.

Vijest o njegovoj smrti saopštila je kompanija Seven i Holdings, u kojoj je Suzuki obavljao funkciju počasnog savjetnika.

Suzuki je u Japanu izgradio kompaniju koja upravlja lancem 7-Eleven i praktično stvorio modernu mrežu takozvanih „konbini“ prodavnica - malih kvartovskih objekata u kojima kupci mogu brzo da kupe hranu i piće, koriste bankomate, plate račune ili kopiraju dokumenta.

Upravo zahvaljujući njemu, koncept praktičnih prodavnica postao je sastavni dio svakodnevnog života u Japanu.

Poslovanje 7-Elevena u Japanu počelo je 1973. godine kroz franšizni sporazum sa američkom kompanijom Pkotland Korporješn, dok je prva prodavnica otvorena godinu dana kasnije.

Kada je američki osnivač lanca tokom devedesetih godina zapao u finansijske probleme, japanska kompanija postepeno je preuzela većinski udio, da bi 2005. godine američki dio poslovanja postao potpuno vlasništvo japanske grupe.

Čovjek koji je promenio način kupovine u Japanu

Suzuki je rođen 1932. godine u prefekturi Nagano, a diplomirao je na Čuo Univerziti u Tokiju.

Prije nego što je ušao u posao sa prodavnicama, radio je u trgovačkom lancu Itp-Jokado, koji je kasnije takođe postao dio Seven i Holdingsa.

Na čelo kompanije 7-Eleven Japan došao je 1978. godine i ostao upamćen kao čovjek koji je snažno uticao na navike japanskih potrošača.

Bio je među pionirima uvođenja modernih maloprodajnih tehnologija i usluga mnogo prije nego što su one postale standard u svijetu.

Pored širenja mreže 7-Eleven prodavnica, učestvovao je i u preuzimanju kompanije Barnis Japan 2015. godine, kao i u razvoju bankarskih usluga unutar poslovnog sistema grupe.

Govorio je da želi da kupcima ponudi iskustvo kupovine prilagođeno njihovom načinu života, a tokom godina kompanija je pod svoje okrilje dovela i poznate robne kuće Sogo i Seibu.

Više od 80.000 prodavnica širom svijeta

Lanac 7-Eleven danas ima više od 80.000 prodavnica širom svijeta i predstavlja najveći lanac trgovina ovog tipa u Japanu.

Kompanija je saopštila da će sahrana biti održana u krugu porodice, dok će detalji javne komemoracije biti objavljeni naknadno.

Iza Tošifumija Suzukija ostali su supruga i dvoje djece, prenosi Telegraf.

