Krečenje stana od 60 kvadrata moglo bi vas koštati više od 700 KM

U jeku proljećne sezone krečenja u Republici Srpskoj potražnja za molerskim uslugama značajno je porasla, pa majstori kažu da su termini popunjeni sedmicama unaprijed, dok cijena krečenja stana od oko 60 kvadrata često prelazi i 700 maraka.

Cijena krečenja

Cijena krečenja kreće se od tri do četiri marke po kvadratnom metru, u zavisnosti od toga da li vlasnik obezbjeđuje materijal ili ga obezbjeđuju majstori.

Iz firme "Krečenje" Banjaluka za "Nezavisne novine" kažu da trenutno imaju više posla nego što mogu da postignu, posebno sada u proljećnoj sezoni krečenja.

"Krečenje kod nas košta tri marke po kvadratu ako vlasnik obezbijedi svoj materijal, dok sa našim materijalom cijena iznosi četiri marke po kvadratnom metru", navode iz ove firme.

Kvadratura stana množi se sa tri

Ističu da je računica jednostavna, kvadratura stana množi se sa tri da bi se dobila površina za krečenje.

"Na primjer, ako je stan od 60 kvadratnih metara, površina za krečenje iznosi 180 metra kvadratnih. Onda se tih 180 računa po cijeni od četiri marke i to prelazi 700 maraka", ističu iz ove firme.

Pojasnili su da najčešće rade krečenje stanova, dok su kuće rijeđi slučajevi.

Dodaju da se dodatni radovi posebno naplaćuju, u zavisnosti od stanja zidova.

"Ako je potrebno gletovanje zidova, sanacija pukotina ili uklanjanje vlage i buđi, to se dodatno naplaćuje jer zahtijeva više vremena, materijala i pripreme prije samog krečenja" ističu iz ove firme.

Dobra potražnja

Moler iz Prijedora kaže da je potražnja dobra te da je neke poslove pogodio i sedmicama unaprijed.

"Posla ima konstantno. Cijenu držim od oko tri marke po kvadratu, što je među povoljnijim", rekao je ovaj majstor i istakao da je u odnosu na prošlu godinu došlo do poskupljenja.

"To je otprilike pola marke više po kvadratu, ali ništa značajno. Materijal nije drastično poskupio, više je to u skladu sa opštim rastom cijena", kaže ovaj majstor.

Prema njegovim riječima, krečenje stana od nekih 45 kvadrata košta oko 400 marka.

Zanatstvo nestaje

Lazo Šešić, predsjednik Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske, kazao je ranije u razgovoru za "Nezavisne novine" da već 30 godina priča o tome da na našim prostorima zanatstvo nestaje te da je sada došlo vrijeme da se ono i rehabilituje.

"Moleraj, kao i svi ostali zanati, postao je deficitaran, ali današnja omladina spada u internet generaciju i ne školuju se za ovaj posao. Hoće brza rješenja i lakše im je otići na fakultet, zaposliti se u javnom sektoru ili otići vani, gd‌je su plate mnogo veće", rekao je Šešić.

Omladina je, kako objašnjava, ipak malo u zabludi, jer nigd‌je nije sjajno i život je u inostranstvu mnogo skuplji.

"Siguran sam da će se zanatstvo oporaviti i da ćemo imati dosta školovanih zanatlija", zaključuje Šešić.

On tvrdi da je ključno đake usmjeriti u pravcu onoga za što su nadareni te prepoznati njihove sklonosti.

"Svi smo pod‌jednako krivi za to što mladi neće da budu zanatlije. Prvo smo te zanate devalvirali, a ništa nismo ozbiljno uradili da ih rehabilitujemo. Moramo probuditi njihovo interesovanje", kazao je Šešić.

Banjalučanin Marko B. kaže da njegov stan nije krečen nekoliko godina, pa je uz pomoć poznanika potražio molera. Kako navodi, cijene su ga iznenadile.

Pitao sam koliko košta krečenje stana od 50 kvadrata, a odgovor je bio preko 600 maraka ako se uključi i cijena materijala", kazao je on.

Dodaje da je zbog visoke cijene razmišljao da odgodi krečenje ove godine.