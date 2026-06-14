Cvijanović: Nisam ni ruska, ni američka podmornica, već uvijek i zauvijek čovjek Srpske

Nisam ni ruska, ni američka podmornica, već uvijek i zauvijek čovjek Republike Srpske, rekla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH i potpredsjednik SNSD-a

"Osjećam se kao čovjek Republike Srpske i uvijek ću se tako osjećati, a to su najobičniji luzeri kad god im nedostaje argumenata, onda pribjegavaju kvalifikacijama te vrste", rekla je Cvijanović.

Ona kaže da je BiH izgubila dosta vremena sa ministrom kao što je Elmedin Konaković.

"Zamisli on kaže, vi ste ruska podmornica, a poslije, dakle taj isti Konaković, inače jedan veoma nesposoban i neprincipijelan ministar koji nije ničemu doprinio da BiH izgleda iole bolje i prepoznatljivije na međunarodnom planu, onda poslije toga dođe i kaže oni iz SNSD-a usvajaju sve što Amerikanci traže. Sam sebe protivreči. Nije ozbiljan, zabavan je i mislim da je to potrošeno vrijeme za BiH", kaže Cvijanović.