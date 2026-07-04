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Žestok udar kod Emporiuma: Zakucao se autom u drvo

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 21:18

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Удес у Бијељини
Foto: Info Bijeljina

U subotu, 4. jula, dogodila se teža saobraćajna nezgoda kada se automobil zakucao u drvo kod TC Emporium u Bijeljini.

Nesreća se desila u Ulici Gavrila Principa.

Nezgoda se dogodila oko 17 časova, nakon čega je na lice mjesta stigla ekipa Hitne pomoći.

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Za sada nije poznato kako je došlo do ove saobraćajne nezgode i da li je još neko učestvovao.

Prema informacijama portala "Info Bijeljina", na mjestu događaja je bila i policija.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

udes

Bijeljina

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