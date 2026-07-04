Prepoznajete li ženu sa snimka: Traže je zbog nesvakidašnje krađe

U sarajevskoj prodavnici Zeka Komerc nadzorne kamere zabilježile su krađu električnog trotineta vrijednog oko 800 KM.

Prema navodima vlasnika, trotinet je iz prodajnog prostora odnijela ženska osoba, a cijeli događaj zabilježen je na kameri.

Fotografije sa sigurnosnih kamera objavljene su kako bi se pomoglo u rasvjetljavanju ovog slučaja.

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Iz Zeka Komerca navode da je krađa prijavljena nadležnim policijskim organima, koji preduzimaju mjere i radnje na identifikaciji počinioca i rasvjetljavanju svih okolnosti događaja.

Vlasnici apeluju na građane da, ukoliko imaju informacije koje bi mogle pomoći istrazi, o tome obavijeste policiju.

Električni romobil koji je ukraden procijenjen je na oko 800 konvertibilnih maraka. Policijska istraga je u toku.

(Crna hronika)