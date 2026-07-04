Kamion se zapalio usred vožnje i skoro potpuno izgorio

Foto: Fejsbuk/Glasnik Juga

Na magistralnom putu u mjestu Bežđeđe kod Nevesinja, došlo je do požara na kamionu koji se kretao tim putem.

Na mjesto događaja brzo su upućeni pripadnici vatrogasne jedinice, koji su uspješno lokalizovali vatru i spriječili njeno dalje širenje. Uzrok požara za sada nije poznat, kao ni to da li je neko povrijeđen u ovoj nezgodi.

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