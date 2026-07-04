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Teška nesreća u BiH: Učestvovala četiri vozila

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 11:13

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Foto: ATV

Jedna osoba teško je povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi koja se jutros oko 03.00 časa dogodila na magistralnom putu M20 u mjestu Perjani kod Goražda, na dionici poznatoj kao Perjanska krivina.

Prema dostupnim informacijama, u sudaru su učestvovala četiri putnička automobila, a vozač vozila Seat Leon zadobio je teške tjelesne povrede, odnosno prelom potkoljenice, zbog čega je nakon ukazane prve pomoći zadržan na liječenju u Kantonalnoj bolnici Goražde.

Saobraćaj bio obustavljen više od dva časa

Na svim vozilima pričinjena je veća materijalna šteta, dok su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde obavili uviđaj kako bi utvrdili tačne okolnosti i uzrok nezgode.

Zbog policijskog uviđaja saobraćaj na magistralnom putu M20 bio je potpuno obustavljen više od dva časa, a jedno od oštećenih vozila prevezeno je u prostorije MUP-a BPK Goražde radi daljih vještačenja.

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Dionica kroz Perjansku krivinu i ranije je bila mjesto saobraćajnih nezgoda zbog zahtjevne konfiguracije terena, zbog čega policija i nadležne službe više puta apeluju na vozače da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, naročito u noćnim i ranim jutarnjim časovima, prenose Nezavisne novine.

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Saobraćajna nezgoda

Goražde

povrijeđeni

udes

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