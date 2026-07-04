Patrijarh Porfirije: Naša vjera je naša lična karta

Naša vjera je naša lična karta. Ta pravoslavna vjera u našem narodu učinila je da budemo narod dostojan imena Hristovog, rekao je patrijarh Porfirije tokom služenja liturgije u porti Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Bratuncu.

"Kroz vijekove smo prolazili kroz razna iskušenja, često imali okupatore, ali u isto vrijeme oni nisu mogli da nam uzmu ono što je u nama, što je naše biće. Gubili smo i teritoriju, i domove i zemlje, ali smo uvijek ostali ono što jesmo. I u najtežim vremenima bili smo stvaraoci i graditelji kojima se i danas divi cijeli svijet. Često nas svijet mrzi, odbacuje, ali to nije razlog da i mi mrzimo", naglasio je patrijarh Porfirije.

Onaj ko hoće da čuva svoju vjeru, istakao je patrijarh, neće uvijek biti rado prihvaćen svuda i na svakom mjestu.

- Razlog za to je da je onaj ko čuva svoju veru za istinu, pravdu, ljubav, mir i neće da je se odrekne zarad nekih privremenih interesa i neće da postane nešto što nije - istakao je patrijarh srpski.

Nismo uvijek prihvaćeni svuda, kaže patrijarh, zbog toga što nećemo da se odreknemo svoga identiteta duhovnog i svakog drugog.

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"Mi hoćemo samo da svedočimo da smo pravoslavni hrišćani i da živimo Jevanđelje. Zbog toga nas svet često mrzi, odbacuje i progoni, odnosno oni koji se rado odriču sebe i postaju nešto drugo, oni i koji lako prodaju svoju veru", poručio je patrijarh.

Njegova svetost je istakao da će srpski narod pobijediti u pravdi, ljubavi, miru, opredijeljen za put Svetog Save koji podrazumijeva spremnost za žrtvu.

"Znamo da je jedino važno da Bogu budemo mili i da ćemo idući njegovim putem moći da ga slavimo i da budemo zajedno sa njim u večnosti", rekao je patrijarh Porfirije.

Uz patrijarha Porfirija liturgija je služena uz sasluženje mitropolita dabrobosanskog Hrizostoma i arhijereja Srpske pravoslavne crkve.

Liturgiji prisustvuju i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Boško Tomić, te lider SNSD-a Milorad Dodik.

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Prisutni su i ministri u Vladi Republike Srpske, narodni poslanici, predstavnici Srba u zajedničkim institucijama, vlada Srbije i Crne Gore, Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka Oružanih snaga BiH, načelnici opština iz srednjeg Podrinja i Birča i drugih lokalnih zajednica u Srpskoj, kao i veliki broj građana Podrinja.

Nakon liturgije, krenuće litija do gradskog groblja, gdje će biti služen parastos i položeni vijenci i cvijeće na Spomen krstu, a potom će se okupljenima obratiti zvaničnici.

Ovogodišnje obilježavanje održava se pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".

/RTRS/