Igor Dodik: Srpska je zavjet, odgovornost i dug koji svaka nova generacija mora da nosi

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik poručio je da svaki stradali Srbin Podrinja i Birča predstavlja "jednu zvijezdu na nebu Republike Srpske", koja podsjeća koliko je skupo plaćena sloboda i koliko je neprocjenjiva Republika Srpska.

"Naša dužnost nije samo da pamtimo njihova imena, već da istinu o njihovoj žrtvi prenesemo onima koji dolaze poslije nas", istakao je Dodik.

Dodik je istakao da su u temelje Republike Srpske ugrađeni životi najboljih među nama.

"Zato Republika Srpska nije politički projekat. Ona je zavjet, odgovornost i dug koji svaka nova generacija mora da nosi", rekao je Dodik.

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Prema njegovim riječima, upravo zbog toga danas se ne dozvoljava da Republika Srpska bude pokorena, razvlašćena ili ponižena, naglašavajući da svaka pobjeda pripada onima koji su za nju dali ono najvrijednije.

"Svaka naša pobjeda, bilo da je politička, ekonomska ili međunarodna, pripada prije svega onima koji su za Republiku Srpsku dali ono najvrednije što su imali", naglasio je Dodik.

On je podsjetio da se na današnji dan posebno odaje počast ubijenim Srbima srednjeg Podrinja i Birča, među kojima je bilo i više od četrdesetoro d‌jece.

"Njima dugujemo zavjet da nikada nećemo zaboraviti, da nikada nećemo odustati i da nikada nećemo pokleknuti. U vaše ime čuvaćemo Republiku Srpsku. U vaše ime pobjeđivaćemo. Jer vi niste samo dio naše istorije, vi ste zalog naše budućnosti", zaključio je Dodik, prenosi Srna.