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Patrijarh Porfirije stigao u Bratunac

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 09:22

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Патријарх српски Порфирије стигао у Братунац гдје ће у порти Храма Успења Пресвете Богородице служити литургију.
Foto: ATV

Patrijarh srpski Porfirije stigao je u Bratunac.

Patrijarh će u porti Hrama Uspenja Presvete Bogorodice služiti liturgiju, uz sasluženje mitropolita dabrobosanskog Hrizostoma i arhijereja Srpske pravoslavne crkve.

Nakon liturgije, krenuće litija do gradskog groblja, gdje će biti služen parastos i položeni vijenci i cvijeće na Spomen krstu, a potom će se okupljenima obratiti zvaničnici.

Potom će biti održana centralna komemoracija za 3.267 ubijenih srpskih civila i vojnika.

Najviši zvaničnici Republike Srpske stigli su u Bratunac gdje će danas prisustvovati obilježavanju 34 godine od muslimanskog zločina nad srpskim narodom u srednjem Podrinju i Birču, gdje je u Odbrambeno-otadžbinskom ratu ubijeno 3.267 Srba.

У Братунац се не зове, у Братунац се иде

Republika Srpska

Obilježavanje 34 godine od stradanja Srba Srednjeg Podrinja i Birča

U Bratuncu su zvaničnici Republike Srpske, Srbije i Crne Gore.

Ovogodišnje obilježavanje održava se pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".

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Patrijarh Porfirije

U Bratunac se ne zove u Bratunac se ide

stradanje Srba

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite

Bratunac

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