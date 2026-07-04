Patrijarh Porfirije stigao u Bratunac

Autor:ATV redakcija
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Patrijarh srpski Porfirije stigao je u Bratunac.
Patrijarh će u porti Hrama Uspenja Presvete Bogorodice služiti liturgiju, uz sasluženje mitropolita dabrobosanskog Hrizostoma i arhijereja Srpske pravoslavne crkve.
Nakon liturgije, krenuće litija do gradskog groblja, gdje će biti služen parastos i položeni vijenci i cvijeće na Spomen krstu, a potom će se okupljenima obratiti zvaničnici.
Potom će biti održana centralna komemoracija za 3.267 ubijenih srpskih civila i vojnika.
Najviši zvaničnici Republike Srpske stigli su u Bratunac gdje će danas prisustvovati obilježavanju 34 godine od muslimanskog zločina nad srpskim narodom u srednjem Podrinju i Birču, gdje je u Odbrambeno-otadžbinskom ratu ubijeno 3.267 Srba.
Republika Srpska
Obilježavanje 34 godine od stradanja Srba Srednjeg Podrinja i Birča
U Bratuncu su zvaničnici Republike Srpske, Srbije i Crne Gore.
Ovogodišnje obilježavanje održava se pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".
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