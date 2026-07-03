Palata Republike u znaku Borca: Večeras zasvijetlila u čast velikog jubileja

Palata Republike Srpske u Banjaluci večeras je zasvijetlila u posebnom sjaju, obojena u čast Fudbalskog kluba Borac.

Povod za ovu prelijepu vizuelnu projekciju je veliki i istorijski jubilej banjalučkog velikana - 100 godina postojanja.

Na fasadi Palate projektovan je grb kluba uokviren brojem 100, uz moćnu i emotivnu poruku koja prati ovaj vijek lojalnosti i uspjeha: "100 godina ponosa“.

Ovim gestom, institucije Srpske su još jednom pružile snažnu podršku aktuelnom šampionu i simbolu grada na Vrbasu, koji već čitav vijek piše ispisane stranice sportske istorije na ovim prostorima.

Crveno-plava porodica ovih dana slavi svoj veliki vijek, a prizori iz centra Banjaluke večeras ostavljaju bez daha sve prolaznike i vjerne navijače.