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Palata Republike u znaku Borca: Večeras zasvijetlila u čast velikog jubileja

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 21:54

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Палата Републике Српске у Бањалуци вечерас је засвијетлила у посебном сјају, обојена у част Фудбалског клуба Борац.
Foto: ATV/Branko Jović

Palata Republike Srpske u Banjaluci večeras je zasvijetlila u posebnom sjaju, obojena u čast Fudbalskog kluba Borac.

Povod za ovu prelijepu vizuelnu projekciju je veliki i istorijski jubilej banjalučkog velikana - 100 godina postojanja.

Na fasadi Palate projektovan je grb kluba uokviren brojem 100, uz moćnu i emotivnu poruku koja prati ovaj vijek lojalnosti i uspjeha: "100 godina ponosa“.

Ovim gestom, institucije Srpske su još jednom pružile snažnu podršku aktuelnom šampionu i simbolu grada na Vrbasu, koji već čitav vijek piše ispisane stranice sportske istorije na ovim prostorima.

Crveno-plava porodica ovih dana slavi svoj veliki vijek, a prizori iz centra Banjaluke večeras ostavljaju bez daha sve prolaznike i vjerne navijače.

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Tagovi :

FK Borac

Palata Republike Srpske

fudbalski klub

jubilej

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