Cijeli jedan Gradski odbor Demosa prešao u SPS

Predsjednik Socijalističke partije Srpske (SPS) Goran Selak izjavio je večeras Srni da je cijeli Gradski odbor Demosa iz Zvornika pristupio SPS-u.

Selak je, prije sastanka Regionalnog odbora stranke, rekao da je jedan broj odbornika Socijalističke partije (SP) Skupštine grada Zvornika i Skupštine opštine Milići prešao u SPS.

Lider SPS-a je otvorio nove prostorije stranke u Zvorniku i naglasio da svakim danom pristupa sve više članova, odnosno dobrih i vrijednih ljudi SPS-u.

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On je dodao da će večeras biti utvrđen sastav kandidatskih listi SPS-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

"Na listam imamo ljude iz privrede, zdravstva, realnog sektora, sporta i drugih oblasti", rekao je Selak i naglasio da će uz program koji ponudi SPS, a prvenstveno se odnosi na porodicu, pravdu i ponos, građani prepoznati ovu političku opciju.