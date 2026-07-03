Stevandić: Ustavni Sud BiH ponizio parlamentarnu skupštinu

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da je Ustavni sud BiH današnjom odlukom ponizio Parlamentarnu skupštinu BiH i ukinuo zakonodavnu funkciju, te "imenovao Kristijana Šmita za zakonodavca".

"Ovo je prvi put u istoriji bilo koje zemlje da njen Ustavni sud prihvata stranca za zakonodavca, a derogira vlastiti parlament", istakao je Stevandić za Srnu.

On je naveo da to govori u kakav pakao i haos je strano upravljanje dovelo BiH.

"Na kraju, ona i nema perspektivu isključivo radi stranog upravljanja i eksperimenata nad njenim narodom i institucijama", poručio je Stevandić.

Krnji Ustavni sud BiH tvrdi da su intervencije Kristijana Šmita u Krivičnom zakonu BiH "u skladu sa Ustavom BiH i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda".

(Srna)