Logo

Stevandić: Ustavni Sud BiH ponizio parlamentarnu skupštinu

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 15:41

Komentari:

0
предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић
Foto: ATV

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da je Ustavni sud BiH današnjom odlukom ponizio Parlamentarnu skupštinu BiH i ukinuo zakonodavnu funkciju, te "imenovao Kristijana Šmita za zakonodavca".

"Ovo je prvi put u istoriji bilo koje zemlje da njen Ustavni sud prihvata stranca za zakonodavca, a derogira vlastiti parlament", istakao je Stevandić za Srnu.

On je naveo da to govori u kakav pakao i haos je strano upravljanje dovelo BiH.

"Na kraju, ona i nema perspektivu isključivo radi stranog upravljanja i eksperimenata nad njenim narodom i institucijama", poručio je Stevandić.

Krnji Ustavni sud BiH tvrdi da su intervencije Kristijana Šmita u Krivičnom zakonu BiH "u skladu sa Ustavom BiH i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda".

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nenad Stevandić

Ustavni sud BiH

Narodna skupština Republike Srpske

Kristijan Šmit

Komentari (0)

Pročitajte više

Живописни краставци и парадајз изложени на пијаци.

Savjeti

Kako za 10 sekundi izvući gorčinu iz krastavaca

30 min

0
Дарко Младић: Љекари у Хагу нису у стању да лијече генерала

Republika Srpska

Darko Mladić: Ljekari u Hagu nisu u stanju da liječe generala

39 min

0
А.Г. дјевојка која се утопила у Великој Морави

Srbija

Tuga: Ovo je djevojka koja se utopila u Velikoj Moravi

45 min

0
Милорад Додик лидер СНСД-а

Republika Srpska

Dodik pozvao na okupljanje u Bratuncu: Ovo je simbol našeg stradanja

46 min

2

Više iz rubrike

Дарко Младић: Љекари у Хагу нису у стању да лијече генерала

Republika Srpska

Darko Mladić: Ljekari u Hagu nisu u stanju da liječe generala

39 min

0
Милорад Додик лидер СНСД-а

Republika Srpska

Dodik pozvao na okupljanje u Bratuncu: Ovo je simbol našeg stradanja

46 min

2
Минић са представницима Црвеног крста Српске

Republika Srpska

Minić sa predstavnicima Crvenog krsta Republike Srpske

1 h

0
Савјет за развој Српске одржан састанак у Бањалуци

Republika Srpska

Savjet za razvoj Republike Srpske: Razmatrane mjere podrške mladima

1 h

0

  • Najnovije

16

11

Kako funkcioniše senzor u lopti koji je Hrvatsku izbacio sa Mundijala

16

07

Zbog ubistva srpskog bračnog para uhapšen bivši pripadnik OVK

16

05

Zaplijenjena hrpa para u BiH: Pronađen i snajper

16

00

Drama na snimanju spota Milice Pavlović: Automobil u plamenu, vatrogasci na terenu

15

58

Uhapšen pripadnik OVK osumnjičen za ubistvo srpskog bračnog para

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima