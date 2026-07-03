Kako za 10 sekundi izvući gorčinu iz krastavaca

Kada napravimo salatu od krastavaca, sjednemo da jedemo i osjetimo gorak ukus - cijeli obrok je već pokvaren.

Odsječete vrh krastavca, protrljate ga u krug oko presjeka desetak sekundi i pojavi se bijela pjena. Ta pjena je gorčina iz krastavaca koja izlazi napolje, i upravo je preskačete svaki put kad salata ispadne nejestiva. Većina vas taj vrh baci u đubre, a on je jedini alat koji vam treba.

Auto-moto Nije šala: Pun rezervoar goriva za manje od 4 marke

Gorčina se skuplja na jednom kraju, ne po cijelom krastavcu

Gorak dio nije raspoređen ravnomjerno. Najviše je koncentrisan u onih 2 do 3 centimetra kod peteljke, tamo gdje je krastavac bio spojen sa biljkom. Zato se isplati odsjeći taj kraj i njime trljati, jer tu ima najviše materije koja pravi gorčinu. Kad protrljate, ta materija se skuplja u belu pjenu koju jednostavno isperete.

Za samo 10 sekundi nestaće sva gorčina iz krastavca: Jedan zaboravljeni trik menja sve

Krivac se zove kukurbitacin i voli sušu

Gorak ukus dolazi od jedinjenja koje se zove kukurbitacin. Krastavac ga pravi više kad mu je bilo teško dok je rastao, na primjer po suši ili velikim vrućinama u julu. Zato baš ljetni krastavci sa pijace umiju da budu gorki, iako izgledaju savršeno zeleno. Kukurbitacin je koncentrisan tik ispod kore i kod peteljke, pa se otud i vadi.

Ljuštenje od peteljke ka vrhu vuče gorčinu nazad u meso

Većina vas guli krastavac od peteljke ka drugom kraju, dugim potezima. Time razvlačite gorki sok iz najgoreg dijela po cijeloj površini. Ljuštite obrnuto, od vrha ka peteljki, i prvo bacite dio kod peteljke. Sitnica, a razlika u ukusu se osjeti odmah kad probate prvu krišku.

Zdravlje Vježbanje tokom velikih vrućina: Kako pravilno odraditi trening?

So izvlači vodu, a sa vodom i dio gorčine

Kad narežete krastavac za šopsku salatu, pospite ga sa pola kašičice soli i ostavite 15 minuta. So izvuče višak vode, a zajedno sa tom vodom izađe i dio gorkih materija. Ocijedite tečnost prije nego što dodate paradajz i sir. Salata tako ne bude ni gorka ni vodnjikava, što je čest problem leti kad krastavac pusti mnogo soka.

Trik sa vrhom radi i kad je krastavac blago gorak

Najveći problem nije jako gorak krastavac, njega odmah osjetite i bacite. Problem je onaj blago gorak, koji prođe kroz salatu i pokvari cijeli tanjir taman kad sjednete da jedete. Zato uzmite u naviku da odsječete vrh i protrljate ga svaki put, čak i kad mislite da je krastavac u redu. Deset sekundi vas štiti od cijele pokvarene šopske salate.

Kako se izvlači gorčina iz krastavaca za salatu?

Odsjecite kraj kod peteljke i trljajte ga u krug oko presjeka 10 sekundi dok se ne pojavi bijela pjena. Isperite, ogulite od vrha ka peteljki, pa narežite. Za salatu posolite i ostavite 15 minuta, zatim ocijedite.

(SuperŽena)