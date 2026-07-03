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Darko Mladić: Ljekari u Hagu nisu u stanju da liječe generala

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 15:32

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Дарко Младић: Љекари у Хагу нису у стању да лијече генерала
Foto: ATV

General Ratko Mladić, koji se više od dvije godine nalazi pod palijativnom njegom u haškoj pritvorskoj bolnici, malo je stabilizovan, ali je i dalje loše i u velikom riziku da umre, rekao je njegov sin Darko Mladić.

"Malo se stabilizovao, nema daljeg propadanja, ali on je i dalje jako slab i u veoma je velikom riziku da umre. Znači, nema nikakvu perspektivu. Lekari nisu u stanju da ga leče. Pitanje je sada da li može išta da mu se pomogne, nakon svih najnovijih događaja. Stanje je loše", rekao je Darko Mladić.

Napomenuo je da je general Mladić u terminalnoj fazi bolesti, sa veoma ograničenim životnim vijekom.

"Ima bolje i lošije dane. Kada sam bio sa sinom u poseti, on je jedan dan mogao da sedi u kolicima, drugi nije", podsjetio je generalov sin.

On je rekao da je gotov izvještaj srpskog neuropsihijatra, koji je početkom sedmice posjetio generala u Hagu, ali da ne može da ga komentariše, dok ne bude objavljen na sajtu haškog Mehanizma.

Darko Mladić je napomenuo da će izvještaj biti poslat sekretarijatu Mehanizma, jer i pored isteka mandata, sekretarijat radi po automatizmu.

General Ratko Mladić je u haškom kazamatu imao više moždanih udara, bolest bubrega, a ugrađen mu je i stent na srcu, imao je visok pritisak i šećer, ali nikada od Haga nije dobio potrebnu njegu, niti je pušten na liječenje.

Posljednje dvije godine je proveo nepokretan u krevetu u haškoj pritvorskoj bolnici, a posljednji moždani udar je imao 10. aprila, kada mu se ionako teško stanje dramatično pogoršalo.

(Srna)

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Ratko Mladić

moždani udar

general Ratko Mladić

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