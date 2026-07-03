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Pješak poginuo na auto-putu: Vozač pobjegao sa mjesta nesreće, pa uhapšen

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 15:23

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Na auto-putu Novi Sad-Subotica noćas se dogodila teška nesreća sa smrtnim ishodom.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su H. N. (53), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nezgodi.

Sumnja se da je on noćas, na auto-putu Novi Sad-Subotica, vozeći autobus naletio na tridesetšestogodišnjeg pješaka, državljanina Poljske, a potom se udaljio u pravcu Subotice.

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Pješak je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Vrbasu.

(Telegraf.rs)

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Auto-put

Saobraćajna nesreća

Poginuo pješak

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