Kalač osumnjičen za pokušaj ubistva, predložen mu pritvor

Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu predložilo je pritvor Amaru Kalaču iz Sarajeva, osumnjičenom za pucnjavu u Hadžićima u kojoj je ranjen muškarac.

Zločin se dogodio 1. jula oko 13 časova, a Kalaču su na teret stavljena krivična djela pokušaj ubistva i teško krivično djelo protiv opšte bezbjednosti ljudi i imovine.

Prijetio da će ga izgurati s puta

”Nakon što je prethodno telefonom prijetio 26-godišnjaku da će ga ubiti i izgurati automobilom s ceste, osumnjičeni je došao na unaprijed dogovoreni sastanak. Nakon verbalnog i fizičkog sukoba, iz neposredne blizine je iz pištolja ispalio najmanje dva hica. Tom prilikom jedan metak je pogodio rođaka od 26-godišnjaka, koji ih je pokušao razdvojiti”, saopštilo je Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu.

Pogođen u natkoljenicu

Muškarac je u punjavi zadobio tešku povredu, metak ga je pogodio u predjelu lijeve natkoljenice

”Nakon pucnjave osumnjičeni je uputio nove prijetnje oštećenima, a potom pobjegao prema obližnjoj šumi. Nedugo nakon, pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo su ga uhapsili”, navode u Tužilaštvu.

Dodaju da je pritvor predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičeni Kalač mogao uticati na svjedoke, prikriti dokaze i ponoviti krivično djelo.

Istraga je u toku.