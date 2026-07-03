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Kalač osumnjičen za pokušaj ubistva, predložen mu pritvor

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 13:59

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu predložilo je pritvor Amaru Kalaču iz Sarajeva, osumnjičenom za pucnjavu u Hadžićima u kojoj je ranjen muškarac.

Zločin se dogodio 1. jula oko 13 časova, a Kalaču su na teret stavljena krivična djela pokušaj ubistva i teško krivično djelo protiv opšte bezbjednosti ljudi i imovine.

Prijetio da će ga izgurati s puta

”Nakon što je prethodno telefonom prijetio 26-godišnjaku da će ga ubiti i izgurati automobilom s ceste, osumnjičeni je došao na unaprijed dogovoreni sastanak. Nakon verbalnog i fizičkog sukoba, iz neposredne blizine je iz pištolja ispalio najmanje dva hica. Tom prilikom jedan metak je pogodio rođaka od 26-godišnjaka, koji ih je pokušao razdvojiti”, saopštilo je Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu.

Pogođen u natkoljenicu

Muškarac je u punjavi zadobio tešku povredu, metak ga je pogodio u predjelu lijeve natkoljenice

”Nakon pucnjave osumnjičeni je uputio nove prijetnje oštećenima, a potom pobjegao prema obližnjoj šumi. Nedugo nakon, pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo su ga uhapsili”, navode u Tužilaštvu.

Dodaju da je pritvor predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičeni Kalač mogao uticati na svjedoke, prikriti dokaze i ponoviti krivično djelo.

Istraga je u toku.

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Pucnjava

pokušaj ubistva

Sarajevo

Predložen pritvor

Kantonalno tužilaštvo Sarajevo

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