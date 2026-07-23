Iran upozorio London: Svako baza će biti legitimna meta!

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) upozorila je u četvrtak da će svaka britanska vojna baza koju Sjedinjene Američke Države budu koristile za napade na Iran postati legitimna meta.

Oni su optužili Veliku Britaniju za značajnu ulogu u nedavnim američkim i izraelskim vojnim operacijama.

U saopštenju IRGC navodi da su Sjedinjene Američke Države nedavno koristile bombardere B-1 koji su polijetali iz britanske vazdušne baze RAF Ferford, nakon što su ratni brodovi raspoređeni u Indijskom okeanu iscrpili zalihe krstarećih projektila.

"Svaka baza koja se koristi za agresiju na iransku teritoriju za nas je legitimna meta", poručili su iz IRGC-a.

Istovremeno su upozorili Veliku Britaniju da dodatno ne pogoršava svoj dosadašnji učinak, optužujući London da je jedan od glavnih kreatora nestabilnosti na Bliskom istoku te da je imao jednu od najvećih uloga u nedavnim američkim i izraelskim napadima na Iran.

Kupovanje vremena

IRGC je ranije saopštio da je izveo napad na američku jedinicu za elektronsko ratovanje u vazdušnoj bazi Al-Udeid u Kataru te da je oštetio kontrolni toranj za upravljanje vazdušnim saobraćajem u toj bazi.

U saopštenju se takođe optužuje Vašington da pozivima na obnovu pregovora nastoji kupiti vrijeme kako bi obnovio svoje vojne kapacitete prije nastavka napada, uz poruku da Teheran neće dozvoliti SAD-u da iskoristi, kako je navedeno, obmanjujuća primirja.

Napetosti u regiji

Napetosti u regiji i dalje su visoke otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael u februaru pokrenuli zajedničku vojnu ofanzivu protiv Irana. Teheran je odgovorio raketnim i napadima bespilotnim letjelicama na Izrael i američke vojne ciljeve širom Zaliva.

Iako su dvije strane prošlog mjeseca, uz posredovanje Pakistana, potpisale memorandum o razumijevanju s ciljem okončanja sukoba, tenzije su prošle sedmice ponovo eskalirale zbog Hormuškog moreuza, što je dovelo do nove razmjene napada i obnovljenih američkih prijetnji vojnom akcijom protiv Irana.