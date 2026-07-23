Velika akcija policije: Jedna osoba uhapšena, pronađeno oko 35 kilograma droge

Pripadnici Federalne uprave policije danas su proveli veliku akciju u Kantonu Sarajevu u kojoj je oduzeto oko 35 kilograma droge, a jedna osoba je uhapšena.

"Dana 23.07.2026. godine na području Kantona Sarajevo, policijski službenici Federalne uprave policije su, u cilju suzbijanja zloupotrebe droga preduzeli su niz aktivnosti kojom prilikom je izvršen pretres stana i dva putnička motorna vozila, a sve pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo", istakli su iz FUP-a.

Kako navode iz FUP-a, pored pronađene droge oduzet je pištolj i 100 metaka.

"Prilikom realizacije navedenih radnji pronađeno je i oduzeto 33 kg NN materije koja svojim izgledom asocira na kanabis, oko 1,5 kg NN materije koja svojim izgledom asocira na drogu spid, 200 grama NN materije koja svojim izgledom asocira na drogu MDMA, određena količina hemikalija koje se koriste za pravljenje droge spid, jedan pištolj i 100 komada metaka.

Slobode je lišeno jedno lice koje će nakon kriminalističke obrade, uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predato u dalju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo", navode iz FUP-a.