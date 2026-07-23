Iračani pali na području Gruda zbog šverca Turaka

Pripadnici Jedinice Granične policije Bosne i Hercegovine Gorica lišili su slobode dvojicu državljana Iraka, nakon što su otkriveni u krijumčarenju 10 stranih državljana u graničnom pojasu na području Gruda.

Krijumčarenje je otkriveno kontrolom putničkog motornog vozila Pežo, bh. nacionalnih oznaka, kojim je upravljao državljanin Iraka, dok se na mjestu suvozača nalazio njegov sunarodnik. U ovom vozilu zatečeno je i 5 državljana Turske.

Daljim operativnim radom i pretragom terena, policijski službenici pronašli su i drugu grupu stranih državljana, odnosno još 5 državljana Turske.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo krijumčarenje osoba, o događaju je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva BiH. Prema njegovom nalogu, osumnjičeni su lišeni slobode, a privremeno su oduzeti vozilo, mobilni telefoni i drugi dokazni materijali.

Uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, osumnjičeni Iračani biće predati postupajućem tužiocu Tužilaštva BiH.

Aktivnosti su realizovane uz podršku Policijske uprave Grude, a u toku je dalji rad na ovom predmetu.