Peskov o kontaktima Rusije i SAD: "Ne bih bio pretjerano optimističan"

Kontakti Rusije i Sjedinjenih Američkih Država o ukrajinskom pitanju se nastavljaju i predstavljaju pozitivan signal, ali za sada nema osnova da se govori o ubrzanju mirovnog procesa, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Ne bih u ovoj situaciji bio pretjerano optimističan. Kontakti se zaista odvijaju, što je uvijek pozitivno, ali se trenutno ne može govoriti o nekoj novoj dinamici ili ubrzanju", rekao je Peskov, komentarišući razgovore Moskve i Vašingtona, uključujući nedavni sastanak ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija u Manili.

Peskov je dodao da Rusija nastavlja dijalog sa Sjedinjenim Državama kroz postojeće radne kanale i izrazio nadu da će, kada američki pregovarači budu imali više vremena, doputovati u Moskvu kako bi se nastavio neposredan dijalog.

Govoreći o mogućoj posjeti specijalnog izaslanika predsednika SAD Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera Rusiji, Peskov je rekao da će Kremlj blagovremeno saopštiti datum njihovog dolaska.

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Osvrćući se na situaciju na frontu, portparol Kremlja je naveo da Rusija nastavlja Specijalnu vojnu operaciju i da, prema ocjeni Moskve, bilježi pozitivnu dinamiku na liniji borbenog kontakta.

Komentarišući medijske navode da američke obavještajne službe sumnjaju kako je Rusija pomogla Iranu tehnologijom i obavještajnim podacima prilikom nedavnih udara na američke objekte na Bliskom istoku, Peskov je odbacio mogućnost komentara, prenosi Sputnik.

"Ne mislim da su poruke o nečijim sumnjama povod za komentarisanje", poručio je portparol Kremlja.

Ranije je generalni sekretar SAD Marko Rubio izjavio, nakon sastanka sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, da su potrebne nove ideje i prijedlozi za rješavanje ukrajinskog sukoba.

On je istakao da je razgovor sa ruskim ministrom spoljnih poslova bio "dobar i iskren".

Rubio je takođe naglasio da je američki predsjednik Donald Tramp jasno stavio do znanja: Vašington želi da igra konstruktivnu ulogu u okončanju ukrajinskog sukoba.