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Zaharova otkrila na čiju inicijativu je održan sastanak Lavrova i Rubija

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 11:45

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Захарова открила на чију иницијативу је одржан састанак Лаврова и Рубија
Foto: Tanjug/AP

Zahtjev za sastanak ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova i državnog sekretara SAD Marka Rubija na marginama sastanka ASEAN-a u Manili upućen je sa američke strane, saopštila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Zahtjev je upućen sa američke strane i ruska delegacija je pristala na sastanak", rekla je Zaharova.

Lavrov i Rubio sastali su se ranije danas na Filipinima. Lavrov je potvrdio spremnost Rusije da pronađe diplomatsko i političko rješenje za sukob u Ukrajini, a strane su se saglasile da održe diplomatske kontakte, prenosi Srna.

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Tagovi :

Marija Zaharova

Rusija

Sergej Lavrov

Marko Rubio

Sastanak

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