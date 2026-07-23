Zaharova otkrila na čiju inicijativu je održan sastanak Lavrova i Rubija

Autor:ATV redakcija
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Zahtjev za sastanak ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova i državnog sekretara SAD Marka Rubija na marginama sastanka ASEAN-a u Manili upućen je sa američke strane, saopštila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
"Zahtjev je upućen sa američke strane i ruska delegacija je pristala na sastanak", rekla je Zaharova.
Lavrov i Rubio sastali su se ranije danas na Filipinima. Lavrov je potvrdio spremnost Rusije da pronađe diplomatsko i političko rješenje za sukob u Ukrajini, a strane su se saglasile da održe diplomatske kontakte, prenosi Srna.
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