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Automobilom uletjela u baštu kafića, ima povrijeđenih

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 12:25

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Аутомобил улетио у башту кафића у Словенији.
Foto: PGD Cerknica/Facebook

U mjestu Rakek u Sloveniji dogodila se teška saobraćajna nesreća, kada je žena vozač automobilom uletjela na terasu ugostiteljsko gobjekta i udarila dvoje gostiju.

Prema informacijama PU Ljubljana, do nesreće je došlo prilikom izlaska vozila s obližnjeg parkinga. Tom prilikom jedna osoba zadobila je teške tjelesne povrede, ali se, prema dosadašnjim informacijama, nalazi van životne opasnosti. Druga osoba prošla je s lakšim povredama.

Kako su saopštili vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Cerknica, automobil se zaustavio tek nakon što je velikom silinom udario u noseći stub nadstrešnice terase.

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Na mjesto događaja brzo su stigli policija, vatrogasci i ekipe hitne medicinske pomoći. Vatrogasci su osigurali područje, stabilizovali oštećenu konstrukciju nadstrešnice kako bi spriječili njeno urušavanje te pružili prvu pomoć povrijeđenima do dolaska medicinskih timova iz Cerknice i Postojne.

Nakon ukazane pomoći na mjestu nesreće, teže povrijeđena osoba prevezena je u bolnicu na dalje liječenje, dok policija provodi istragu kako bi utvrdila sve okolnosti koje su dovele do ove nesreće.

(RadioSarajevo)

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Slovenija

Saobraćajna nesreća

automobil uletio u baštu kafića

povrijeđeni

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