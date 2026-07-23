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Nevrijeme u crnogorskoj opštini nanijelo veliku štetu: ''Moramo gledati šta se spasiti može''

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ATV redakcija
23.07.2026 08:34

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Град који се топи на зеленој трави, обасјан сунчевом свјетлошћу.
Foto: Dmitriй Zuev/Pexels

Juče su Danilovgrad zahvatili olujni vjetar i grad koji su desetkovali usjeve, a na pojedinim imanjima su ih potpuno uništili.

Poljoprivredniku Radovanu Jovanoviću iz Kujave uništen je zasad kukuruza na petnaest hektara.

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Opština Danilovgrad po hitnom postupku formiraće komisiju koja će procijeniti štetu, rekao je sekretar Sekretarijata za poljoprivredu Darko Burić, prenosi RTCG.

"Šteta će biti ogromna, jer je nevrijeme zahvatilo gotovo cijelo područje opštine. Lokalna samouprava će se morati obratiti za pomoć i Vladi Crne Gore. Posebno je važno nadoknaditi štetu velikim poljoprivrednim proizvođačima", kaže Burić.

Godina je obećavala, sve je krenulo kao treba ali sada je sve drugačije, priča Jovanović.

"Imamo farmu od osamdeset krupnih grla. Većinu stočne hrane sami proizvodimo. Pod kukuruzom je bilo pedeset i pet rala i gotovo je sve uništeno", kaže Jovanović.

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Pitanje koje se nameće je kako sada čekati zimu.

"Šta sada treba uraditi sa ostacima kukuruza, da li se može silirati i koliko moramo uvesti hrane, jer je sijeno loše rodilo...Kako čekati zimu", pita se ovaj domaćin.

Jučerašnja oluja nije se juče zaustavila u Kujavi, pa je velika šteta i na imanju Veselina Jovovića u Sigama.

"Moramo gledati šta se spasiti može. Neke kulture se ne mogu spasiti i ne smijemo klonuti, pogotovo, zbog mladih poljoprivrednika", kaže Jovović.

Jovović nije osigurao poljoprivrednu proizvodnju. Iskustva sa osiguravajućim agencijama su, kaže, negativna.

"Imamo poljoprivrednika koji se sude sa osiguravajućim kućama. Za moju imovinu treba pripremiti petnaestak hiljada evra do dvadeset. To je velika suma. Bolje je udružiti se i pokušati instalirati protivgradni sistem što je jeftinije, a bolje", jasan je Jovović i podsjeća da je Crna Gora imala fabriku za proizvodnju protivgradnih raketa.

Velika je šteta i na vinogradu Željka Brajovića u tom kraju.

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"Vinograd je obećavao i sve što je rađeno cijele godine uništeno je gotovo četrdeset odsto za jedan tren", kaže Brajović.

Vinograd koji broji 5.300 čokota sada treba prskati zaštitnim sredstvima.

"Treba vinograd održati od truleži, a vjetar ne dozvoljava tretiranje. Nagrđeno je i ostalo voće i povrće", napominje Brajović.

(Telegraf.rs)

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