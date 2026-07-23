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Državljaninu BiH određen pritvor: Osumnjičen za svirepo ubistvo partnerke u Sloveniji

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 07:18

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Држављанин БиХ осумњичен за тешко убиство у Словенији.
Foto: PU Celje

Jednomjesečni pritvor određen je Amiru Uzunoviću (39), državljaninu BiH, koji je osumnjičen da je ubio svoju partnerku Zijadu (36) u mjestu Vuhred u Sloveniji.

Kako je potvrdio Boštjan Žaberl iz Policijske uprave Celje, osumnjičeni je juče izveden pred istražnog sudiju, koji mu je odredio pritvor u trajanju do mjesec dana, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku.

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Tragedija se dogodila u noći s nedjelje na ponedjeljak, a policija je prijavu zaprimila nešto prije jedan sat iza ponoći. Prema navodima istrage, Uzunović je supruzi nožem zadao smrtonosne povrede, od kojih je preminula na mjestu.

Nakon zločina pobjegao je u nepoznatom pravcu.

Slovenačka policija odmah je pokrenula opsežnu potragu, koja je proširena i na susjedne opštine. Nakon gotovo 24 sata bijega, Amir Uzunović je lociran i uhapšen u ponedjeljak u 23:20 sati.

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Zbog krivičnog djela ubistva počinjenog na svirep i podmukao način, osumnjičenom bh. državljaninu prema slovenačkom zakonu prijeti zatvorska kazna od najmanje 15 godina.

(Avaz)

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Amir Uzunović

Slovenija

Ubistvo

Jednomjesečni pritvor

Državljanin BiH

Komentari (2)

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