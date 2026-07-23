Državljaninu BiH određen pritvor: Osumnjičen za svirepo ubistvo partnerke u Sloveniji

Autor:ATV redakcija
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Jednomjesečni pritvor određen je Amiru Uzunoviću (39), državljaninu BiH, koji je osumnjičen da je ubio svoju partnerku Zijadu (36) u mjestu Vuhred u Sloveniji.
Kako je potvrdio Boštjan Žaberl iz Policijske uprave Celje, osumnjičeni je juče izveden pred istražnog sudiju, koji mu je odredio pritvor u trajanju do mjesec dana, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku.
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Tragedija se dogodila u noći s nedjelje na ponedjeljak, a policija je prijavu zaprimila nešto prije jedan sat iza ponoći. Prema navodima istrage, Uzunović je supruzi nožem zadao smrtonosne povrede, od kojih je preminula na mjestu.
Nakon zločina pobjegao je u nepoznatom pravcu.
Slovenačka policija odmah je pokrenula opsežnu potragu, koja je proširena i na susjedne opštine. Nakon gotovo 24 sata bijega, Amir Uzunović je lociran i uhapšen u ponedjeljak u 23:20 sati.
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Zbog krivičnog djela ubistva počinjenog na svirep i podmukao način, osumnjičenom bh. državljaninu prema slovenačkom zakonu prijeti zatvorska kazna od najmanje 15 godina.
(Avaz)
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