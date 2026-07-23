Srpkinja ubijena u Dalasu: Tijelo pronađeno u automobilu, uhapšen njen partner

U automobilu u Dalasu u SAD pronađena je mrtva Srpskinja V. P. (41). Zbog sumnje da je počinio stravičan zločin ubistva, uhapšen je njen partner.

Kako je za Kurir potvrđeno iz porodice nesrećne žene, inače majke dvoje djece, njen nestanak bio je prijavljen u subotu.

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- Od subote se nikome nije javljala, a tada je posljednji put bio onlajn i njen telefon. Istog dana je policiji prijavljen nestanak, ali je zbog zakonske procedure potraga za njom počela u nedjelju - kaže rođak ubijene žene.

Prema njegovim riječima, policija je po prijavi nestanka V. P. ispitivala njenog partnera, ali je on ponavljao da ne zna gdje je. Međutim, dva dana kasnije, njeno tijelo pronađeno je u automobilu.

- Prema informacijama koje imamo za sada, preminula je od posljedica nanošenja teških povreda. Još uvijek ne znamo detalje, niti šta se tačno dogodilo. Znamo da nje više nema i da ništa ne može da je vrati - dodaje sagovornik pomenutog portala.

Nesrećna žena, prema do sada prikupljenim dokazima, u subotu je bila na žurci sa svojim partnerom. Navodno, on je konzumirao alkohol i došlo je do svađe među njima, jer je bio ljubomoran, zbog čega su na njeno insistiranje otišli sa proslave. To je, prema nezvaničnim informacijama, bio posljednji put da su prijatelji vidjeli Srpkinju.

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- Zabrinuti za nju, pokušavali su da je pronađu. Međutim, kako se nije javljala na telefon i kako niko nije mogao da je pronađe, alarmirali su policiju. Najprije je pronađen njen mobilni telefon, za koji je utvrđeno da je posljednji put bio aktivan u kući njenog partnera, izvjesnog Denija. Dva dana kasnije, stigle su najgore moguće vijesti - dodaje rođak ubijene žene.

On naglašava i da se V. P. nikada nije žalila da ima probleme sa partnerom, niti je bilo šta nagovijestilo tragediju:

- Bila je vesela žena, puna života. Nikada nam se nije požalila da ima problem, da joj treba bilo kakva pomoć.Teško nam je da prihvatimo da je više nema.